Yıldönümü öncesinde KCK operasyonu

T24 - Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü öncesinde PKK'nın şehir yapılanması ve gençlik örgütlenmesi olduğu gerekçesiyle BDP binalarına eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda ilde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 85 kişi gözaltına alındı.





PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen KCK operasyonu, Öcalan'ın yakalanışının yıldönümünde devam etti.



Polis, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Siirt İl Başkanlığı'na sabah saatlerinde baskın düzenledi.



Partinin İlçe Başkanı Ferman Sercan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda belgeye de el konuldu.





Van, Batman ve Mardin'de de kent merkezi ile bazı ilçelerde örgüte yönelik operasyonlar vardı. Bu üç ilde de 44 kişi yakalandı.



Adana'daki operasyonda da 18 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.



Zanlılar arasında, kentte yapılan 4 ayrı bombalı saldırı eyleminin faillerinin olduğu da iddia edildi.



Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçesinde çeşitli tarihlerde yapılan izinsiz gösterilere katıldıkları iddiasıyla da 9 kişi gözaltına alındı.







