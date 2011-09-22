-Yıldız: Sismik aramalarımız genişleyecek STUTTGART (A.A) - 21.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ''Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması''na ilişkin olarak, ''Kıta sahanlığı anlaşmasıyla o sınırlar içerisinde kalan yerlerde bizim sismik aramalarımız artık daha da genişleyerek devam edecektir'' dedi. Yıldız, uluslararası hukuk gereği sınırları belirlenmemiş ve çizilmemiş tartışmalı yerlerde arama yapan firmaların da ''kara liste''de olduğunu bildirdi. Yıldız, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bulunduğu Stuttgart'da, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ''Kara Sularını Sınırlandırma Anlaşması''na ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun imza koyduğu anlaşmanın ardından gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gerekse Dışişleri Bakanlığı'na düşen işler olduğunu belirten Yıldız, şunları söyledi: ''Kıta sahası anlaşmasıyla beraber o sınırlar içerisinde kalan yerlerde bizim sismik aramalarımız artık daha da genişleyerek devam edecektir. Bunun için ayırdığımız bir fon var, öncelikle ondan başlayacağız. Ama bu arada Sayın Başbakanımızın açıklamaları çerçevesinde artık bizim bu manada Akdeniz'de çalışan ve o dediğimiz muvazaalı, tartışmalı alanda ve uluslararası hukuk gereği sınırları belirlenmemiş ve çizilmemiş yerlerde arama yapan firmalar da artık bundan sonra kara listemizdedir. Türkiye'de herhangi bir çalışma yapmak istediklerinde, petrol veya doğalgaz ile alakalı, bundan sonra biz de o ikinci listemize bakacağız. O firmalar orada bulunuyorlar mı bulunmuyorlar mı? Çünkü biz bu uyarıyı önceden yapmıştık. Bizim de gerek Antalya ve açıklarında gerekse bu dediğim yeni alanlarda sismik aramalarla alakalı çalışmalarımızı hızlandıracağımızı söylüyorum.''