Yıldızlar karmasının kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği teröre karşı dayanışma maçında yer alacak futbolcular belli oldu.



Her takımdan yerli ve yabancı olarak 1’er oyuncu yer alırken Başakşehir ve Beşiktaş’ın bunlardan ayrı olarak 5 oyuncu göndermiş olması dikkat çekti.



Burak Yılmaz da futbol yaşamına devam ettiği Çin Ligi’nin tatilde olması sebebiyle bu maçta yer alacak.



Süper Lig’de Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor ve Kayserispor’un müsabaka günü Ziraat Türkiye Kupası maçları bulunuyor.



Spor Toto Süper Lig’de yer alan kulüplerimizde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, 22 Aralık Perşembe günü “Yıldızlar Karması” adı altında bir dayanışma maçı yapacak.