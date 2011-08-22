-Yıldızlar Hollanda biletini kaptı CAGLİARİ (A.A) - 21.08.2011 - Avrupa Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya karşısında verdiği 3-4'üncülük mücadelesini 82-48 kaybederek şampiyonayı 4. sırada tamamladı. Türkiye ilk 4'e girerek gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. İtalya'nın Cagliari kentinde bu gece Belçika ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla sona erecek olan şampiyonada, Türkiye 3-4'üncülük maçında İtalya ile karşılaştı. Yıldız Milli Takım, ilk periyodu 21-11, devreyi 46-22, 3. periyodu ise 67-32 geride tamamladı. Aradaki farkı bir türlü eritemeyen Yıldız Milliler, grup maçlarında da 67-49 yenildikleri İtalya'ya bu kez 34 sayı farkla 82-48 mağlup oldular. Yıldız Milli Takım'da Büşra Akbaş 14, Hülya Çoklar 10 ve Ezgi Manlacı 9 sayı üretti. Avrupa üçüncüsü olan İtalya'da ise Elisa Penna ile Cecelia Zandalasini 18'er, Antonia Peresson 16 sayıyla galibiyeti getirdiler. Şampiyonada ilk 4'e girme başarısı gösteren Yıldız Milliler, aynı zamanda gelecek yıl yapılacak Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiler. Gelecek yıl ikincisi düzenlenecek organizasyon Hollanda'nın Rotterdam kentinde 17-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.