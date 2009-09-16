Yıldızınız sizin için ne diyor?

16 Eylül 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

“Önce ben” türünden davranışlarınız ikili ilişkilerde iletişiminizi tıkayabilir. Bazı kişilerin isteklerini de aşırı bulabilirsiniz. Özellikle para konusunda konuşmayıp, gerginlikten kaçınmakta fayda var. Daha önceden çözümlenemez gözüyle baktığınız bir problem de bugünlerde yaratıcı bir görüş açısı ile çözümlenebilir.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Bugün ikili ilişkilerin sizin için ne demek olduğunu tekrar düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Bu konularda çökmekte olan, eskimiş ne varsa yıkılması ve yeni bir düşünce yapısının inşa edilmesi gerekiyor. Eski alışkanlıkların yıkılması kolay değildir ve birtakım sıkıntıları da beraberinde getirir. İşte bugünlerin sıkıntıları bu değişimin sancılarıdır.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Her ne kadar enerji dolu olmasanız da bugün sadece iş odaklı olabilirsiniz, evde veya iş yerinde iş halletme kapasitesiniz yüksek. Bazı üstü kapalı gelen mesajlara da dikkat etmelisiniz. Eğer evde bir anlaşmazlık yaşarsanız, çok fazla üzerinde düşünmemelisiniz.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Günlük sorumluluklarınızın üstesinden gelmeye çalışırken, işbirliği içinde olmayan, sinirli insanlarla uğraşmak sizi hayli yıpratabilir. Eğer sorumluluklarınızdan bir ara alamıyorsanız, düşüncelerinizi tatile çıkarmayı deneyin, işe yarayacaktır. Bu günlerde önemli bir adım atmak zorunda değilsiniz, bu yüzden düşünmeyi bırakmalısınız.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Eski limitler ve geleceğin fırsatları arasındaki iç savaşınız bugün de devam edebilir. Bir yandan sorumlu harcama diğer yandan fevri olarak hem vaktinizi hem de diğer kaynaklarınızı projelere yatırma arasında geçebilecek günlerdesiniz. Gerçeklik ve pratiklik size çok şey kazandıracaktır.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Bugün içinizde herşeyi bırakıp gitme güdüsü olsa da bir yere tutunup ayaklarınızın yerde olmasına dikkat etmelisiniz. Diğerlerinin yaptıklarından sorumlu değilsiniz, en iyisi bugün sadece kendinizle ilgilenin ve mümkün olduğu kadar geri planda kalıp az konuşmayı tercih edin.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Beklenmedik haberler dünün pozitif enerjilerini tersine çevirebilir veya sevdiğiniz kişi ile konuşma isteği içinde olabilirsiniz. Bu haberlerin şimdilik size kötü gibi görünme ihtimali var. Ancak eninde sonunda sonucun sizin için çok olumlu olma ihtimali yüksek. Bugünden itibaren Ekim ortasına kadar yaşayacağınız gelişmeleri izleyin. Merkür gerilediği için bir anlaşma yapacaksanız yine de ay sonunu beklemekte fayda var. Bütün bu gelişmeler dolaylı olarak ev hayatında değişimleri de getirebilir.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün arkadaşlarla ilişkilerinizi etkileyecek sıkıntılı bir gün olabilir. Ayrıca sevdiğiniz bir insanın beklenmedik hareketleri ile karşılaşılabilir ve bu yüzden sinirleriniz hayli bozulabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyip, söylediklerinize dikkat etmekte fayda var.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Alıştığınız fakat bir o kadar da mükemmel olmayan düzen ne ise çatırdamaya başladı ama alışkanlıkları yıkmanın zorluğu karşısında da biraz sıkıntı çekilecek. Bu günleri bu olgunluk ile karşılamak faydalı olacaktır. Ancak acele karar almayın, bu önemli kararlar için en azından Merkür’ün düz hareketine geçeceği ay sonunu beklemekte yarar var.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Özellikle iş hayatında beklenmedik değişimlere hazırlıklı olun. Rasyonel düşünebilirseniz etrafınızda gelişen olayları avantajınıza çevirmeniz büyük olasalıktır. Ama bugünlerde hayal dünyanızda üzerinizdeki baskıyı hafifletmek için işinize yarıyor. Belki de işin sırrı dengeyi bulabilmektedir..

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugün önem verdiğinizi kişilerin hayatında nerede durduğunuzu pek ölçemeyebilirsiniz. Dramatik değişikliğe kendinizi hazırlamazsanız içinizdeki gerginlik de devam edecektir. Ancak hayatınızdaki istemediğiniz öğelerden ve korkularınızdan kurtulmak, bir günde gerçekleşmez.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



İş ve aşk alanında uzun dönemli ilişkilerinizi veya rakipleriniz ile çekişmelerinizi etkileyen bazı olaylar her ne kadar ani gibi görünse de, neredeyse iki yıldır önünüzdeydi. Bu açı ile de belli bir sonuca varamayan, gereken değişikliği yapamayan Balık burçları gelecek senenin Nisan veya Haziran ayında gerçekleşecek son iki karşılaşmadan birinde bu döngüye son verecektir.