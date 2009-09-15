Yıldızınız sizin için ne diyor?

15 Eylül 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

İş veya gündelik hayatınızda belki de daha önce çözümsüz gibi görünen konulara yaratıcı çözümler bulmanız gerekiyor. Etkisi altında olduğumuz enerjiler, aslında iki senedir etkisini hissetiğimiz uzun dönemli enerjilerdir ve daha önce Kasım 2008 ve Şubat 2009’daki ruh halinizi hatırlamak işinize yarayabilir. Özellikle günlük işleriniz, iş hayatınız ve sağlığınız konularından birinde sizi zorlayan değişimleri bu sefer de yapamazsanız, bu konuyu gelecek senenin Nisan ve Temmuz aylarında çözebilirsiniz.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Aşk hayatınız ile ilgili konularda, çocuk meselelerinde veya arkadaşlarla ilgili bir konuda tıpkı Kasım 2008 ve Şubat 2009’da yaşadığınız türden huzursuzlukları hissetme ihtimaliniz yüksek. Ancak kendinizi çok hırpalamayın, hayatınızın bu alanlarında değiştirmeniz gerekenleri gerçekleştiremediyseniz, gelecek yılın Nisan veya Temmuz ayında sonuçlandırma ihtimaliniz var.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Miladını doldurmuş, artık işe yaramayan konuların hayatınızdan çıkarılması gerekiyor ve bu gerekliliği iki sendir hissediyor olabilirsiniz. Bu uzun bir süreç ve bu sefer de gereken değişim gerçekleşmezse gelecek sene ortasına kadar vaktiniz var. Evrenin bu döngüsünün görevi, hayatınızın bu alanında gerekli temizlikleri yapmanızdır. Bu görevi tamamladıktan sonra 50 yıl sizi tekrar rahatsız etmeyecektir.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Bugünlerde düşünce yapınızla, geleceğinizle ilgili fikirleriniz ve genel olarak iletişimi ilgilendiren bütün konularda işe yaramayan alışkanlıklarınızı sarsabilicek türden olaylar yaşayabilirsiniz. Sizden bu tür konularda daha yaratıcı çözümler bulmanız isteniyor.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Etkisini bir-iki senedir hissettiğimiz ve kazandığımız para konusundaki değişimlerin enerjisi bu hafta yine yoğunlaşıyor. Bu etkilerin gerektirdiği değişimi geçen üç yoğunlaşmada yapmadıysanız merak etmeyin! Gelecek yılın Nisan ve Temmuz aylarında iki netleşme var ve evrenin sizden beklediği değişimi bu zamanlarda sonuçlandırabilirsiniz. Bu döngü bittikten sonra bir 50 yıl kadar süreyle böyle bir döngü yaşanmayacak.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Hayatınızı ilgilendiren önemli bir konuda daha önce Kasım 2008 ve Şubat 2009’da netleşen açıda neler hissetmişseniz yine bu aralar benzer duygular içinde olabilirsiniz. Özellikle bir ilişkiyi bitme noktasına getirebilecek türden etkileri yine sizin rahat ve anlayışlı tavırlarınız ancak yumuşatabilir. İçinde bulunduğunuz döngü ile bazı uzun dönemli ilişkiler biterken yeni birliktelikler başlayacak ve gelecek sene ortasında döngü tamamlandıktan sonra özellikle uzun dönemli ilişkilerinizi ve benliğinizi ilgilendiren bu türden değişimleri bir 50 yıl kadar yaşamayabilirsiniz.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Alışık olduğunuz düzeni korumaya çalışmak bu düzeni değiştirme isteği bugünlerde yine karşı karşıya gelebilir ve iş yerinizde veya günlük sorumluluklarınızın içinde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu uzun süreli açı etkisini nerdeyse iki senedir hissettiriyor . Fakat toplam beş kez açılar tam 180 derecede netleşecek. Bunların ilk ikisi, Kasım 2008 ve Şubat 2009’da yaşanmıştı. Gelecek olan iki tanesi de, 2010 yılının Nisan ve Temmuz ayında gerçekleşecek. Gerekli değişimleri yapamadığınızı düşünüyorsanız kendinizi sıkmayın, bu etki gelecek Temmuz ayında sonuçlanırken bu değişimin de gerçekleşmesi muhtemel.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Statükoyu koruma yanınız ile hayatınızda yolunda gitmeyenleri değiştirme zorunluluğu hayatınızın aşk, çocuklar, yaratıcı bütün uğraşlarınız ve arkadaşlar alanında neredeyse iki senedir sizi zorluyor. Bugünlerde bu değişim enerjileri yoğunlaştı, bundan öncekileri Kasım 2008 ve Şubat 2009’da yaşamıştınız. O günlerdeki düşünce yapınız bugünlere tercüman olabilir. Bu döngünün son netlleşmeleri ise gelecek yılın Nisan ve Temmuz aylarında yaşanacak. Sanırım gerekli olan değişimi bütün bu olaylar dizisi sonunda bir sonuca ulaştıracaksınız. Ancak bugünlerde bu konulardaki bir gelişme sizden temkinli olmanız bekleyebilir.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Kariyeriniz veya ev-aile hayatınızda kurmuş olduğunuz düzen bugünlerde hayli sarsılmış olmalı. Doğal olarak sarsılan alan diğerine de etki etmiş de olabilir. Hayatınız sizden iş veya ev hayatınızda bazı değişimler bekliyor ve bu seferki sarsılma ile gerekli değişimleri yapamazsanız, 2010 Nisan ve Temmuz ayında iki şansınız daha var. Emin olun bu değişimlerden kaçar yol yok! Ya bu alanda çalışmayan, işe yaramayan yapıları değiştireceksiniz ya da kötü süprizlerle karşılaşacaksınız. Bu değisim için Uranüs’ün temsil ettiği yaratıcı çözümlerden mümkün olduğu kadar faydalanmalısınız.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Kasım 2008’de ve Şubat 2009’da yaşadığınız türden güvenlik hislerinizi kökünden sarsan etkileri bu hafta da yaşamanız muhtemel. Bazen yerleşik düzenin değişmesi gerekir fakat bu kolay olmayacaktır ve bunun için bazen yaratıcılık ve belki de ani bir değişim gerekir. Kafanızı meşgul eden değişim eninde sonunda gerçekleşecek belki bu sefer… Belki de bu, Nisan veya Haziran 2010 civarında olacaktır.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Sorumluluklarınızın ağırlığı ve bütün bunlardan kurtulma isteği arasındaki çekişme sizin ve ailenizin finansal hayatı üzerinde olacaktır. Bu iki sembol Kasım 2008 ve Şubat 2009’dan sonra üçüncü kez karşı karşıya geliyor ve gelecek yılın Nisan ve Temmuz aylarında da enerjilerini birleştirip, hayatınıza getirecekleri değişim görevini tamamlayacaklar. Her etki gibi bu da geçici, ancak getirdiği dersleri öğrenmeniz kaydıyla… Özellikle eşinizin kazandığı veya miras yolu ile gelen para, krediler, borçlar, sigorta hep bu ikilinin bilincinize getirmeye çalıştığı alanlardır. Bu alanda beklenmedik bir haberle karşılaşabilir, planlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Her ne kadar Uranüs’ün temsil ettiği enerji ani olsa da, bu aralar biraz daha yavaş ve düşünerek karar vermekte fayda var.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Özellikle uzun dönemli ilişkilerinize bakış açınızda işe yaramayan kalıpları değiştirmeniz için bugünlerde size yine bir şans verilecek. Neredeyse iki senedir değiştirmek isteyip değiştiremediğiniz şeyleri yine hatırlatacak.