Yıldızınız sizin için ne diyor?

13 Eylül 2009

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Bugünlerde aldığınız kararları tekrar tekrar düşünmekte fayda var, elinizde bütün verilerin olup olmadığından da emin olmalısınız. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında mümkünse önemli kararları erteleyip, kendinizi bir süre dalgalara bırakmakla yetinmelisiniz. Öte yandan evde verilecek davetlerin zevkli olma ihtimali yüksek.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Bugün bütün agresif enerjileri kontrol altına alıp, evinizin keyfini çıkartmaya bakın. Genel olarak belirsizliğin yoğun olduğu bugün kendinizi evinizin kalesi içinde güvenli hissedeceksiniz. Ayrıca önümüzdeki haftaya başlamadan başarı için mükemmeliyetçiliğin değil, az da olsa ilerleyebilmenin önemli olduğunu unutmayın.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Mantığınız ve duygularınızın çelişkili sinyal verebileceği bu günde özellikle ev ve aile problemlerini çözmeye çalışmamalısınız. Sakinlik ve dinlenme odaklı olmaktan ve evde geçirilecek bir günden fayda görürsünüz.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Mars’ın agresif ve huzursuz enerjisi etkisi altında olabilirsiniz. Bu enerjiyi en sağlıklı dışarı atmanın bir yolu da spor yapmaktır. Evdeki işleriniz bitirmek, eviniz için çalışmak ta sizi mutlu edebilir. Fikri sabitlik ve kavgacı enerjilerinde etkisi altında olduğunuzu unutmayıp, gereksiz çatışmaların içine kendinizi sokmamalısınız.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Genelde dışa dönük olan kişiliğiniz bugün içe dönüp yalnız kalmak isteyebilir. Bugün için geri planda geçirilen, sakin veya düşük enerjili aktiviteleri seçmek faydalı olur. Bir planı uygularken bile normalde daha yavaş fazda hareket etmek faydalıdır. Günü genel olarak dinlenmeye ayırmalısınız.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Ev ortamında stresli bir hava varsa bunu sosyalleşerek dağıtmak en iyi yöntem olabilir. Özellikle çocuklar veya aşk hayatı konusunda kendinize biraz ara vermelisiniz. Akşama doğru kendinize ayıracağınız vakit moralinizi düzeltecektir.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Hafta sonu duygularınızın agresif ifade şekli ev hayatınızı da etkileyebilir. Görmezden gelmek iyi bir strateji değil ancak bugün bütün bunları bir kenara koyup, sadece sakin bir gün geçirmeyi ve dinlenmeyi hedeflemelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Bugün kazanamayacağınız tartışmalara girmekten çekinmelisiniz. Ancak mümkün olduğu kadar direk olmaya, konuları ima etmekten kaçınmaya özen göstermelisiniz. İyi veya kötü uzaktan gelecek bir haberde sizi harekete geçirebilir.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Önümüzdeki günlerde yapacaklarınızın ve sorumluluklarınızın ağırlığını en azından bugün unutabilmeli ve günü dinlenme ile geçirmelisiniz. Haftaya bol bol yaşadığınız yeri veya işinizde yapacağınız değişiklikleri düşünme fırsatınız olacak bırakın yoğun bir hafta öncesi biraz enerji toplayın.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Ne yaparsanız yapın kendinize dürüst olmaya çalışın ve prensiplerinizden fedakârlık yapmayın. Eldeki en iyisi yaklaşımı da bugünlerde sizin için doğru olan değildir. Öte yandan, eğer partneriniz sizi zorluyorsa belki de bugün onun istediklerini yapıp, onun yolundan gitmelisiniz.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Bugünler plan ve program yapmak çok uzak ihtimal gibi gözükebilir. Fakat bu tür ekstrem durumların farkındalığı, bu günleri başarı ile atlatmanızı sağlayacaktır. Sadece acil ihtiyaçların pratiklikle çözülmesinin gerektiğini unutmayıp, diğer sorunları da başınıza geldikçe çözeceksiniz, başka çare yok.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Sizle benzer ilgi alanını paylaşan insanlarla beraber geçirilecek bir gün olabilir. Hobi veya oyunlar arası rekabette şanslı olan siz olacaksınız. Vizyonunuzu genişletme şansını gruplar ve arkadaşlar arası aktivitelerde bulacaksınız.