Yıldızınız sizin için ne diyor?

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Haftasonu Ay, Yengeç burcuna geçip Mars ve Plüton’a zor bir açı yapınca ev-aile ile ilgili sorunları direkt harekete geçerek çözmeye çalışabilirsiniz. Ancak duygularınızı olaya karıştırıp, pratiklikten uzak çözümlere karşı dikkatli olmalısınız. Ayrıca dediğim dedik tavırlar ve ön yargılar, ilişkileriniz için hiç olumlu olmayabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün iş hayatını çok fazla düşünmemeye gayret edin. Bir süredir iletişimde ve yakın çevrenizde gelişen olaylar egonuzu zorluyor olabilir. Bugün bunları biraz olsun unutamazsanız hem kendinizin hem de sevdiklerinizin haftasonunu kötü geçirmesine sebep olabilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Haftasonu gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Merkür gerilerken büyük veya elektronik alışverişlerinizi ertelemekte fayda var. Kişişel endişeler de finansal problemleri gözünüzde büyütebilir, bu negatifliği etrafınıza yansıtabilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Haftasonu Ay burcunuza geçip size enerji ve özgüven verecektir. Ancak ilişkilerde bilinçaltlarının çatışması devam ederken, duygularınızı kontrol altına almakta fayda var. Kafanızı kurcalayan sorunlar, olduğundan büyük görünebilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Haftasonu Ay’ın bilinçaltınızı yöneten bölgeye geçmesi ile bazı bilinçaltı sorunları yüzeye çıkabilir. Bunlar özellikle bir kuvvet çekişmesini ortaya çıkaracak türden olanlardır. Özellikle ev hayatınızı etkileyecek bir sorun sinirlerinizi bozabilir ya da başkalarının sizi kontrol etmeye çalıştığını da hissedebilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Özellikle ev hayatınızı etkileyecek bir sorun sinirlerinizi bozabilir, başkalarının sizi kontrol etmeye çalıştığını da hissedebilirsiniz. Özellikle yakın ilişkiniz daha esnek olmanızı gerektiriyor. Ancak görüş açınızın dar olması veya gereğinden fazla hassas davranmanız da muhtemel. Ancak unutmayın fikrinizi değiştirmek ayıp değildir, hata olduğunu bile bile devam etmek yanlıştır.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün arkadaşlar arası bir sertlik veya sürtüşme olabilir. Özellikle iletişim problemleri sizi hayli üzebilir. Herzaman ilişkilerde çıkacak bir sorunda ortamı yatıştırma kabiliyetiniz olsa da, bugün kendi problemlerinize daha fazla odaklı olduğunuz için bunu yapmayı tercih etmeyebilirsiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünkü Satürn-Neptün açısı ise aşk hayatınız, çocuklar ve sosyal hayatınızı ilgilendiriyor bu aralarındaki sert açı sizi diğerleri ile ortak hareket etmekten alıkoyabilir. Siz ne yapabilecekleriniz konusunda açık olsanızda , karşı taraf bunu anlamakta güçlük çekecektir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün geleceğiniz ve iş hayatınız için yaptığınız planlarda dar görüşün tehlikesi var. Bu yüzden bu haftasonu geleceğinizi düşünmek ve planlamak yerine dinlenmeye ayırmalısınız. Ayrıca iş düşünmek yerine kendinize zaman ayırmak içinizde agresif enerjileri de azaltacaktır.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



İş hayatı veya sağlık konusunda iyi haberlerin olacağı bir kaç gün geçirmiş olabilirsiniz. Bu hafta sonu onların keyfini çıkartmak gerekiyor. Bir yandan da kendinizi değişime hazırlamalısınız. Bu ve önümüzdeki hafta çıkabilecek küçük sayılacak fırsatların bile ilerleme kapasitesi var.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bu haftasonu planladığınız gibi geçmeyebilir. Ancak siz yine esnek davranarak olayların en iyisini ortaya çıkartabilirsiniz. Özellikle e vile ilgili işlerinizi, kendin yap projelerini ve diğer el işlerini destekleyici bir trend içindesiniz, bundan yararlanmalısınız



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugün asabi enerjili bir gün olabilir veya sizi sinirlendiren bir olay gününüzü meşgul edebilir. Özellikle eşiniz, uzun dönemli ilişkinizle ilgili bir konuda daha fazla açıklık gerektiriyor. Böyle bir durumda iyi bir dinleyici olmalısınız. Ancak kendinizi düşünmeyi bencillik olarak düşünmeyin, bu hayatınızı düzene sokmak için gerekli olabilir.