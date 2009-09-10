Yıldızınız sizin için ne diyor?

10 Eylül 2009

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Bugünlerde fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşırsanız, onlardan destek alabilirsiniz. Özelikle haftasonu için kalabalık ortamlarda ve gruplarla yapılan planlar yararınıza olacaktır. Koç burcunun ilk günlerinde doğanlar, iş hayatında bazı değişikliklere şahit olabilir.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Güç savaşlarının muhtemel olduğu bugünlerde söylediklerinize dikkat etmekte ve kelimelerin yaralayıcı etkisini kullanmamakta fayda var. Yurtdışı ile ilgili konularda Boğa burçlarının ilk günlerinde doğanlar için bir gelişme olabilir.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Ay’ın İkizler burcunda olması size enerji ve güven verecektir. Finansal veya kariyer hedeflerinizde bazı değişiklikler yapmanız da mümkün. Sevdiklerinizle bağlantıya geçip, sosyal olmak size çok şey kazandırabilir.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Bugün zihninizi daha açık ve kendinizi daha canlı hissedebilirsiniz. Aslan burcundaki Venüs ile ifade edilen, kendi kazandığınız para konusundaki avantajlı konumu kullanmak için ideal bir gün olabilir. Bu yüzden gerekli yazışmalara ve iletişime önem vermelisiniz.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün yapabileceklerinizi zorlayıp, dengenizi kaybetme ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Limitlerinizin farkında olmanızda fayda var. Bu konuda iç güdüleriniz sizi yanıltabilir, yapmak istediklerinizi gerçeklik süzgecinden geçirmek doğru olacaktır.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Sosyalleşmek ve eski arkadaşlarınızla bağlantıya geçmek için uygun bir gün. Özellikle mutlu insanlarla vakit geçirmeye çalışın çünkü bugünlerde keyifli ve mutlu olmaya ihtiyacınız var. Siz de etrafınıza enerjinizle mutluluk verebilirsiniz.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Yeni hedeflere odaklanırsanız enerjinizi yükseltebilirsiniz. Abartılı davranışlarda bulunmamaya çalışın. Elde olandan daha fazlasınızı isteyebilir, kendinize gerçekçi olmayan hedefler koyabilirsiniz. Belki de biraz dinlenip daha sonra bu konuları tekrar düşünmelisiniz.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Bugün vaktinizi ve enerjinizi verimli kullanamayabilirsiniz. Hayal dünyası da sizi içine çekebilir. Biraz sabırlı olun çok yakında isteklerinizi kafanızda daha fazla netleştirip, bunları karşı tarafa daha net iletebileceksiniz. Arkadaşlarınızdan da yapabileceklerinden fazlasını beklemeyin.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Kendinize verdiğiniz sözler en iyi ihtimalle gerçekleşecek senaryolardır, sağlam planlar yapmak için gerekli ortam yok gibi görünüyor. Yüksek hedefler size ilham verebilir ancak bunlarin gerçekleşme ihtimalini ancak zaman gösterecektir.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Kazanç sağlabilirsiniz ancak kazandıklarınızı geldiği gibi harcama eğilimi içinde de olabilirsiniz. Kendi yapabileceklerinizin de tahmininde yanılıp, bir çok konuda abartı içinde olmamaya özen göstermelisiniz. İçinizde değişim isteği olabilir bu da sizi bir çok konuda gerçeklikten uzaklaştırabilir.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Bugün ayağınızı mümkün olduğu kadar sıkı yere basmalısınız ve herkese çok fazla güvenmemelisiniz. Alışverişlerinizde mantıklı davranma olasılığınız da düşük. Mümkün olduğu kadar gerçek ve sabit verilere dayanarak karar vermelisiniz. Yarın daha güzel bir gün olma ihtimali yüksek, haftasonu yeni yerler görmek, yeni insanlarla birlikte olmak için plan yapılabilir.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Sosyal enerjiler, arkadaşlarla olan geçmiş sorunları geride bırakmanıza sebep olabilir. Daha önceden haz etmediğiniz bir kişi ile yeni bir başlangıç yapma ihtimali de var. Gruplar ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan yeni fırsatlar çıkabilir.