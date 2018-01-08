Yıldızeli'nde 5 köpeğin zehirlendiği iddiasına valilik incelemesi

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları üzerine Valiliğin talimatıyla inceleme başlatıldı.

Yıldızeli ilçesinde sokakta ağzından köpükler gelerek ölen köpekleri görüntüleyen gençler, sosyal medyadan bunları paylaşarak Valiliğe ihbarda bulundu. Görüntüyü paylaşan gençlerden Zişan Çakar, Vali Davut Gül\'den destek istedi. Vali Gül, bu konuyla ilgili Yıldızeli Kaymakamlığı\'nı bilgilendirdiklerini, inceleme yapılacağını söyledi. Köpekleri yerde titreyerek can çekişirken görüntüleyen gençler, kurtarmak için onlara ayran içirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti. 5 köpeğin benzer biçimde telef olduğu iddia edildi. İlçede çekilen görüntüler hayvanseverlerin tepkisini alırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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