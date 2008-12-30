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Spor

Yıldız yuvada kaldı!..

Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, golcü futbolcuları Mehmet Yıldız'ın takımlarında kaldığını söyledi.

30 Aralık 2008 02:00

Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, golcü futbolcuları Mehmet Yıldız'ın takımlarında kaldığını söyledi.

Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaptanları Mehmet Yıldız'ın transferiyle ilgili olarak Galatasaray kulübüyle yapılan görüşmelerin sonuçlandığını kaydetti.

İki kulübün de karşılıklı anlayış içerisinde, iyi niyetli olarak görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Ünsal, bunun sonucunda transfer anlaşması sağlanamadığını ifade etti.

Ünsal, "Mehmet Yıldız Sivasspor'da kaldı" diye konuştu.

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