Yıldız Tilbe'nin Sezen Aksu tweeti tarihe geçti

Türkiye’de Twitter’ın 2018 verilerine göre, eğlence kategorisinde Yıldız Tilbe’nin Sezen Aksu ile barıştığını ilan ettiği paylaşım en beğenilen tweet oldu.

Twitter’ın 2018 yılına ilişkin paylaştığı verilere göre, bu yıl Türkiye’de Twitter gündemin en üst sıralarında yıllardır küs kalan Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu’nun barışı yer aldı. Yıldız Tilbe’nin Sezen Aksu ile barıştığını ilan ettiği tweeti en beğenilen tweet oldu.

İşte Twitter’ın Türkiye için paylaştığı verilere göre, 2018’de en çok kullanılan hashtagler:

1- survivor2018

2- erkanmeriç

3- hazalsubaşı

4- adınısenkoy

5- siyahbeyazaşk

Eğlence kategorisindeki sohbetlerde en fazla etkileşime geçilen hesaplar:

1- sozdizi

2- SenAnlatKdeniz

3- billboard

4- bumasalbitmez

5- DirilisDizisi



Erkan Meriç sohbetlerin zirvesinde

Erkan Meriç ve Hazal Subaşı hashtagleri ile bu yılın en çok konuşulan ünlüleri olurken Survivor 2018’e katılan ikili Hilmi ve Murat’ın dostluğu ise #hilmur etiketi ile en çok konuşulanlar arasında 3. sırada yerini aldı. Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları’ndaki unutulmaz ikili Yağız ve Hazan için oluşturulan #yaghaz hashtagi ise en çok kullanılan 4. hashtag olurken oyuncu Birce Akalay da en çok konuşulanlar arasında 5. sırada yerini aldı.

Menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılacağına ilişkin gurme yazar Vedat Milör’ün anketi ise Twitter gündeminde kısa sürede zirveye yerleşti.