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Yıldız Tilbe'den 'seçim şarkısı' iddialarına yalanlama

"Siyasetten nefret ederim"

10 Mayıs 2018 11:33

'CHP Yıldız Tilbe'ye ait olan ve içinde ‘1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam’ sözleri geçen şarkısıyla anlaştı' iddialarına Tilbe'den yalanlama geldi.

CHP, söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşma yaptığı iddia edildi. Tilbe ise resmi Twitter hesabından iddiayı yalanladı.

"T A M A M" paylaşımları Twitter'da dünya listesine girerken Yıldız Tilbe'nin, sözlerini yazdığı ve içinde "1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam" ifadesi geçen "Kandıramazsın Beni" adlı şarkı da en çok paylaşılanlar listesine girdi.

Medya Tava'da yer alan habere göre, paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. Edinilen bilgiye göre CHP, şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Ancak Tilbe, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir" diyerek iddiayı reddetti.

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