Yıldız Tilbe: TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) müdahalesi dahi Türk Lirası’ndaki değer kaybını önleyemezken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den bir 'öneri' geldi. Tilbe, Türkiye’nin TL gibi dolar da basabileceğini söyledi.

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı Twitter’da doların TL karşısındaki önlenemez yükselişi karşısında ilginç bir yorum yaptı. Tilbe, “TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?” dedi.

Tilbe’nin bu yorumuna cevap Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, Tilbe’ye “Yıldız Hanım, bilmediğiniz konularda konuşmayın. Sizin bu konuda konuşmanız, karga sesli birinin sizin şarkılarınızı söylemeye çalışmasına benziyor” diyerek cevap verdi.

Tilbe, ayrıca şu mesajları paylaştı:

Doların içine tüküreyim, canım TL.

Parayı icat edeni Allah mezarında rahat yatırmasın.

Pound da Euro da basalım. Dünyanın bütün paralarını basalım. Nedir yani, paraysa para.

Bence dünyadaki bütün ülkelerin paralarının değerleri aynı olmalı. Birini diğerinden üstün kılan ne ki?

İnşallah 1’e kadar düşer.

O kadar borcu nasıl ödeyeceğiz? Kıyamete kadar biter mi o kadar borç. Dolar basalım TL gibi, verelim, ha onlar basmış ha biz ne fark eder?