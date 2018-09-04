Yıldız Tilbe: O Ses Türkiye'de yokmuşum

Şarkıcı Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye isimli yarışmada olmayacağını duyurdu.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz’un ardından, Yıldız Tilbe’nin de ‘O Ses Türkiye’ programının jüri üyeliğinden ayrılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Bir ay önce, çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanlayan Yıldız Tilbe, programdan ayrıldığını da yine sosyal medya hesabı üzerinden dün akşam attığı tweetle duyurdu.

Geçtiğimiz ay çıkan ayrılık iddiaları ile ilgili bir takipçisinin mesajını yanıtlayan Yıldız Tilbe, bunun bir ‘dedikodu’ olduğunu belirterek ayrılık haberlerinin doğru olmadığını ‘Dediler kodular’ şeklinde bir açıklama ile yalanlamayı tercih etmişti.

Bu açıklamasından bir ay sonra bu defa programdan ayrıldığını duyuran Tilbe, ayrılık kararının ‘iradesi dışında’ alındığını ima ederek ‘O Ses te yokmuşum’ şeklinde bir ifade kullandı.