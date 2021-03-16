Yıldız Tilbe, 20 Mart Cumartesi akşamı sahne alacak

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Yıldız Tilbe, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için <em>Trump Sahne’</em>den gerçekleştireceği canlı ‘online’ konser ile sahnede olacak.</p>\n<p>20 Mart Cumartesi akşamı saat 20:00’de gerçekleşecek konserin biletleri www.passo.com.tr’den 84 TL’den satışa çıkarıldı. Konser, <a rel="nofollow" href="https://passostudio.com/login" target="_blank" rel="noopener">www.passostudio.com</a> adresinde online ve canlı olarak izlenebilecek.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/yildiz-tilbe-pandemi-de-demokrasi-ve-adalet-gibi-adi-var-kendisini-goren-yok,932108">Yıldız Tilbe: Pandemi de demokrasi ve adalet gibi; adı var kendisini gören yok</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN -<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/snoop-dogg-dan-yildiz-tilbe-li-paylasim,935343" target="_blank" rel="noopener"> Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe'li paylaşım</a></strong></p>\n</body>\n</html>