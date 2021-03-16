T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yıldız Tilbe, 20 Mart Cumartesi akşamı sahne alacak

16 Mart 2021 13:17

Yıldız Tilbe, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için Trump Sahne’den gerçekleştireceği canlı ‘online’ konser ile sahnede olacak.

20 Mart Cumartesi akşamı saat 20:00’de gerçekleşecek konserin biletleri www.passo.com.tr’den 84 TL’den satışa çıkarıldı. Konser, www.passostudio.com adresinde online ve canlı olarak izlenebilecek.

TIKLAYIN - Yıldız Tilbe: Pandemi de demokrasi ve adalet gibi; adı var kendisini gören yok

TIKLAYIN - Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe'li paylaşım

Trump Sahneyıldız tilbekonserhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24