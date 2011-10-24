-Yıldız tenisçileri resimleri karşılayacak İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın başlayacak TEB BNP Paribas WTA Championships'te yıldız tenisçileri, salonun sporcu girişinde, ressam Cemil Tamay'ın hazırladığı yağlı boya resimleri karşılayacak. Ressam Cemil Tamay, turnuva öncesinde, 8 kadın tenisçi için yağlı boya tablolar hazırladığını belirtti. 3 aylık çalışmanın ürünü resimlerin Sinan Erdem Spor Salonu'nun sporcu girişinde sergileneceğini kaydeden Tamay, şöyle konuştu: ''Daha önce Erzurum'da düzenlenen UNIVERSIADE Kış 2011, Trabzon'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası, Formula 1 gibi organizasyonlar için resim sergileri hazırlamıştım ve büyük beğeni toplamıştı. TEB BNP Paribas WTA Championships öncesinde de 8 kadın tenisçi için ayrı ayrı tablolar hazırladım. Resimler salonun sporcu girişinde sergilenecek. Sporcular için şık bir sürpriz olacağına inanıyorum.'' Spor sahalarındaki enstantaneleri yağlı boya tablolara aktarmayı sevdiğini, bu özelliği ile ABD'deki sergilerden dahi davet aldığını aktaran Cemil Tamay, ''Sporu resmetmeyi, sporu sanatla buluşturmayı, bu aktivitelerden sadece biri ile ilgilenen bireylerin diğer konuya da ilgi duymalarına vesile olmayı seviyorum. Resimlerim de büyük beğeni topluyor. 'Spor ressamı' olarak anılmayı da seviyorum'' şeklinde konuştu.