-Yıldız: Temzet Elektrik davası lehimize sonuçlandı ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Temzet Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) nezdinde 72 milyon dolar tazminat istediği davanın bakanlık lehine sonuçlandığını bildirdi. Bakan Yıldız, yaptığı açıklamada, 31 Ocak 2012 tarihinde Hakem Heyeti tarafından Temzet'in tüm iddialarının reddedilerek, davanın esasına girilmeden, Bakanlık aleyhine 72 milyon dolar tazminat istemiyle açılan davanın oy birliği ile reddine karar verildiğini kaydetti. Bakan Yıldız, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: ''Bizden önceki hükümetler döneminde açılan davaların şu anda bir bir sonuçlandığını görüyoruz. Daha önce Uzan Grubu tarafından 245 milyar dolar, Aktaş Elektrik tarafından 301 milyon avro ve Kanel Kangal Elektrik tarafından 309 milyon dolar tazminat talep edilen davalan bakanlığımız lehine sonuçlanmıştı. Şimdi de Temzet Elektrik'in 72 milyon dolar tazminat ettiği dava bakanlığımız lehine sonuçlandı.'' -Dava 2010 yılında başlamıştı Kütahya Tavşanlı mevkiinde 429 Megavat kurulu gücünde olan Tunçbilek A-B termik santralinin 20 yıl süreyle ''işletme hakkı devri, rehabilitasyonu ve işletilmesi'' görevi, Bakanlar Kurulu Kararı ile Temzet Elektrik Üretim İletim AŞ'ye verilmesi üzerine, Enerji Bakanlığı ile Temzet arasında 7 Ocak 1999 tarihinde imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştı. Temzet'in görevlendirilmesine ilişkin 31 Mart 1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, açılan davalar üzerine, Danıştay tarafından iptal edilmişti. Temzet, üzerine düşen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olmasına rağmen, Bakanlığın devir yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle, uğradığı zarara karşılık 72 milyon doları geçen tazminatın faiz ve mahkeme masraflarıyla birlikte ödenmesi istemiyle, 23 Temmuz 2010 tarihinde, ICC nezdinde tahkim davasını başlatmıştı.