"Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi, kadın öğrenciyi dövdü" iddiası

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan Çisel G. sigara içtiği sırada öğretim görevlisinin hakaret ve şiddetine maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi oldu. İddiaya göre İnşaat Fakültesi’nde Doç. Dr. olan Mehmet A., Çisel G.’ye, "Okuma yazmanız yok mu? Burada sigara içilmiyor. Gidin buradan" diyerek el hareketinde bulundu. Daha sonra tartışma büyüdü. Mehmet A., Çisel G.'nin fotoğrafını çekmeye çalıştı ve genç kızı itip, yumruk attı.

Vatan gazetesinin haberine göre, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde dün meydana gelen olayda, Çisel G., sabah dersten çıktıktan sonra bina önüne sigara içmeye çıktı.

İddiaya göre, İnşaat Fakültesi’nde Doç. Dr. olan Mehmet A., Çisel G.’ye, "Okuma yazmanız yok mu? Burada sigara içilmiyor. Gidin buradan" diyerek el hareketinde bulundu.

Mehmet A.’yı daha önce görmediğini belirten Çisel G., "Siz kimsiniz? Düzgün bir dille uyarın" diye cevap verdi. Bunun üzerine Mehmet A., "Okuma yazmanız da mı yok terbiyesizler" diyerek Çisel G.’nin fotoğrafını çekmeye çalıştı ve hakaretler yağdırdı. Bunun üzerine Çisel G. hemen güvenliğe haber verdi. Olay yerine gelen güvenliği de tersleyen Mehmet A. genç kızı itti ve yumruk attı.

Bu sırada dersten çıkan Yasin K. ve Engin C. kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak Mehmet A., Engin C.’ye de yumruk attı. Kavganın büyümesi üzerine toplanan öğrencilerden biri "Karşındaki bir kadın, nasıl bir kadına vurabilirsin" diye sorunca "Ben hocayım, o bir kadın değil. İnsan da değil" diye bağırdı.

Daha sonra taraflar polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Doç. Mehmet A., polise verdiği ifadede kavgayı ayırmaya çalışan öğrencilerden birinin ona vurduğunu ve hakaretlere maruz kaldığını iddia etti.