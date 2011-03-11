Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kavga: 7 öğrenci yaralı

T24 - Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Yerleşkesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.



Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Yerleşkesi'nde asılan bir afiş nedeniyle karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı.



Polisin kavgaya müdahalesi sonucu öğrenciler dağıldı. Kavgada yaralanan 3 öğrenci kendi olanaklarıyla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 4 öğrenci de olay

yerine gelen ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk

edildi.



Polisin kampüs çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.





