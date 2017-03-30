Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kahve bardağında 'Evet' propagandası

Geçtiğimiz günlerde 'Hayır' diyen öğrencilerin gözaltına alındığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) kahve otomatlarından, "Kararımız net, oyumuz evet" yazılı karton bardaklar verildi.

Ytukampus.com'un haberine göre, bugün üniversitedeki otomatlardan çay veya kahve alan Elektrik-Elektronik Fakültesi‘nde bulunan öğrenciler üzerinde “Kararımız net, oyumuz evet” yazılı karton bardaklarla karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde “Hayır için pedalla” isimli etkinliği gerçekleştirmek isteyen 17 öğrenci kampüs içerisinde gözaltına alınmıştı. Bugün de kampüste 'Evet' propagandası yapılması öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

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