Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Bedri Gencer'in "haddini aşan" ifadeleri için inceleme

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), depremin “zinanın yasal olması” ve “çocuk evliliklerinin yasaklanmasından” kaynaklı olduğunu ima eden paylaşımda bulunan Profesör Bedri Gencer hakkında bir açıklama yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi paylaşımdan üç gün sonra yaptığı açıklamada, Gencer'in "haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan" ifadeleri hakkında inceleme başlatıldığını aktardı.

TIKLAYIN - Profesör Gencer: Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak gayretullaha dokunmayalım

Gencer Elazığ Depremi’nin ardından yaptığı paylaşımda “AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” demişti. YTÜ’de uzun süredir görev yapan Gencer, daha önce de katıldığı bir seminerde boşanan kadınların “hafif kadınlar” olduğu imasında bulunmuştu.

YTÜ’nün açıklaması, bahsi geçen akademisyenin paylaşımından 3 gün sonra geldi. Olayın dün basında yer bulmasının ardından Gencer’in paylaşımına başta YTÜ öğrencileri olmak üzere çok sayıda kişi tepki göstermişti.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin açıklaması şöyle: