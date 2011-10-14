-Yıldız: Sondaj bitmeden çıkan haberlerin doğruluğu tartışılır ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Akdeniz'deki doğalgaz çalışmalarına ilişkin, sondaj yapılan bir yerde daha sondaj bitmeden, hangi haber çıkarsa çıksın, bunun doğruluğunun hep tartışıldığını söyledi. Yıldız, Gas&Power tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Türkiye Enerji Zirvesi öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Akdeniz'de sürdürdüğü doğalgaz arama çalışmaları kapsamında, doğalgaz emarelerine rastlandığına ilişkin haberlere yönelik soru üzerine, sondajın belirlenen hedefte kendisine sunulan 2 veya 3 boyutlu sismik aramalar sonrasında, hangi metreye inecekse, o metreye inmeden, sondaj bitmeden yapılan herhangi bir açıklamanın spekülatif açıklamalar arasına gireceğini söyledi. Yıldız, ''O yüzden hep beraber bunu göreceğiz'' dedi. Türkiye'nin başından beri ''Oradaki bütün değerin Kıbrıs halkının tamamına ait olduğunu'' söylediğini hatırlatan Yıldız, ''O çalışmadan bu şekliyle vazgeçer veya bütün vatandaşlarındır. Dün Avrupa Parlamentosunda da bu konu kısmen tartışıldı, bizde fikirlerimizi orada beyan ettik'' diye konuştu. Akdeniz'de yürütülen sismik çalışmalara yönelik soru üzerine de Yıldız, çalışmalara devam edildiğini söyledi. Piri Reis'in sismik aramalarını bitirdikten sonra Türkiye'ye döneceğini belirten Yıldız, geminin kendisine verilen yeni lokalizasyonda herhangi bir problem olmaksızın çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Yıldız, ''Onun, motor, jeneratör parasını bu yaptığı çalışmalar karşılığında TPAO zaten onun parasını verecek ve öyle bir sıkıntısı da kalmayacak'' dedi. Libananco davasının hatırlatılarak dün Yargıtay'ın da onayladığı Cem Uzan'a ilişkin karara yönelik soru üzerine de Bakan Yıldız, Cem Uzan ile ilgili verilen kararın Yargıtayca da onanmasının aslında Cem Uzan'ın ülkeye ve vatandaşlara yönelik şu ana kadar yaptığı hak ve hukuk gasbının bir göstergesi olduğunu söyledi. Yıldız, ''Ceza onanmıştır, tabi ki enerji sektörü baktığımızda imtiyaz hakkının sözleşmesinin feshedilmesi ile beraber başlayan sürecin 5 büyük davayla lehimize sonuçlanmasını bir kez daha duyuruyorum. Biz, 35 milyon dolar civarındaki mahkeme masrafları dahil onu da almak istiyoruz. Bu parayı kendisine bırakmak istemiyoruz'' diye konuştu.