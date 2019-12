-Yıldız: Sisteme müdahalemiz olmaz ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik ve doğalgaza zam yapılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin olarak, son 29 ay içerisinde doğalgaz fiyatlarına yüzde 39 zam yapıldığını, döviz fiyatlarındaki artış da eklenince enerji maliyetlerinde önemli bir artış meydana geldiğini belirterek, ''Ama kendi içerisinde yine değerlendireceğiz, otomatik fiyatlama mekanizmasıyla yürüyen bu sisteme herhangi bir müdahalemiz söz konusu değildir'' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, nükleer mühendislik eğitimi için Rusya'ya gidecek 50 öğrenciyle bir araya gelen Bakan Yıldız, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bugün bazı basın-yayın organlarında ''elektrik ve doğalgaza zam kapıda''şeklinde haberlerin çıktığının hatırlatılması üzerine Yıldız, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının her dönem basının ilgisini çeken bir konu olduğunu söyledi. Hazine ile sadece bu ay değil, her ay değerlendirme toplantıları yaptıklarını kaydeden Yıldız, şöyle konuştu: ''Şöyle bir gerçek var, son 29 ay içerisinde doğalgaz fiyatlarına yüzde 39 civarında zam geldi. Buna döviz fiyatlarındaki artış da eklenince bizim enerji maliyetlerimizde artış meydana geldi. Ama kendi içerisinde yine değerlendireceğiz, otomatik fiyatlama mekanizmasıyla yürüyen bu sisteme herhangi bir müdahalemiz söz konusu değildir. Bu kendi içerisinde yürüyen bir sistemdir ve buna müdahalemiz söz konusu değildir. O açıdan her ay doğalgaz fiyatlarını, 3 ayda bir de elektrik fiyatlarını gözden geçiriyor olmamız, maliyetleri karşılaştırıyor olmamız son derece tabidir.'' Enerji maliyetleriyle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaştığını ifade eden Taner Yıldız, geçen 8 ay içerisinde en az 18 defa bu yönde (zam haberleri) haberler yapıldığını söyledi. 17 Ağustos'ta Resmi Gazete'de çıkan karar ile bağımsız kurumların bağımlı kurumlara dönüştürüldüğünün belirtilmesi üzerine Enerji Bakanı Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şu anda özerkliğinin devam ettiğini belirterek, ''Özerkliğini zedeleyecek bir konu şu anda olmamıştır. Ancak özellikle denetim açısından bağımsız bizim bütün bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarımızla bir bağ kurmak açısından böyle bir gelişme olmuştur. Yoksa özerkliği zedeleyecek bir yapı oluşmamıştır'' dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Libya'daki faaliyetlerine tekrar başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine Yıldız, güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 6 aydan bu yana Libya'nın Fizan bölgesinde yürütülen çalışmalara verildiğini belirterek, ''Bu sabah saat 04.00-05.00 civarında sayın Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu ile görüştük. Çünkü kendisi Libya'ya gidecekti. Enerji sektörüyle alakalı kısımları tekrar bir değerlendirdik. Eğer güvenlik sağlanabiliyorsa en kısa sürede tekrar kaldığımız yerden bu çalışmalara devam etme arzusunu kendilerine beyan ettik'' diye konuştu.