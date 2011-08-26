-Yıldız, sanal ortamda bayramlaştı İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, göreve yeni başlayacak öğretmenlerin internet üzerinden göreceği ''Oryantasyon Programı''nın denemesini, aynı anda 700 milli eğitim çalışanı ile bayramlaşarak gerçekleştirdi. Yıldız, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen uygulama ile aynı anda aralarında ilçe milli eğitim, şube ve okul müdürleri ile çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 700 kişiyle sanal ortamda bayramlaştı. Yıldız, uygulamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının göreve yeni başlayacak olan öğretmenlerin oryantasyonunu sağlamak için yeni bir programa başlayacağını hatırlatarak, programın ilk provasının ise 6 Eylül'de gerçekleştirileceğini ifade etti. Yıldız, ''Oryantasyon Programı''nın eğitim içeriğinin hazırlandığını, bütün illerde bölgesel olarak toplantılar yapılarak bu süreçle ilgili bilgilendirmelerin gerçekleştiğini, göreve yeni başlayacak olan öğretmenlerin internet üzerinden sınıftaymış gibi derse dahil olup soru sorabileceklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün şu andaki alt yapısı itibariyle uzaktan eğitimi Türkiye'deki bütün okullara, hatta öğretmenlere ulaştırabilecek donanımda olduğuna dikkati çeken Yıldız, ''Biz de bugün bu eğitimin bir provası olarak İstanbul'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün birimlerimizle bir bayramlaşma deneme provası yaptık'' diye konuştu. Yıldız, bir hafta sürecek olan ''Oryantasyon Programı''nı kentin Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere 2 merkezde planladıklarını anlatarak, sistem uygulamaya geçtikten sonra göreve yeni başlayacak olan öğretmen adaylarının ''www.konferans.meb.gov.tr'' internet sitesi üzerinden eğitim görebileceklerini ifade etti.