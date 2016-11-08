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Spor

Yıldız oyuncu sakatlık nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'ın Kosova maçı öncesinde sakatlanan Ömer Toprak, kadrodan çıkarıldı

08 Kasım 2016 21:07

Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Antalya'daki kampı devam eden A Milli Takım'da Ömer Toprak sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım kampına sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) mevcut şikâyeti ile katılan Ömer'in bugün çekilen MR'ı sonrası ilgili bölgede kas zorlanması olduğu tespit edildi.

Oyuncunun sağlığını riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile sporcunun kulübüyle gerekli bilgi alışverişi de yapılarak Ömer aday kadrodan çıkarıldı.

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Ömer Toprakfetökosovaa milli takım

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