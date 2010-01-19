Yıldız oyun kurucu Popovic Efes'te

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Efes Pilsen Euroleague'in en zorlu grubunda

Efes Pilsen, oyun kurucusu bölgesinde yaşanan sıkıntıyı gidermek için, Euroleague'de TOP 16'ya yükselme mücadelesinde son maçında elenen Litvanya temsilcisi Lietuvos Rytas'ın Sırp oyun kurucusu Bojan Popovic'le anlaştı.Yıldız guard Popovic, bu sene Euroleague'de 10 maçta 33 dakika ortalama ile oynarken, maç başına 11.2 sayı ve 5.4 asist üretti.TOP 16'ya kalma mücadelesinde Efes Pilsen'in de bulunduğu B grubunda mücadele eden Lietuvos Rytas'ın oyun kurucusu Popovic, Efes Pilsen'e karşı forma giydiği 2 maçta 11.5 sayı ve 8 asist ortalaması ile mücadele etmişti.Efes Pilsen son maçında Fransız ekibi Entente Orleanaise'yi deplasmanda 75-60 mağlup etmiş, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'nın deplasmanda Lietuvos Rytas'ı 73-71 yenmesiyle TOP 16'ya yükselmişti.TOP 16'da en zorlu grup olarak gösterilen F Grubu'nda yer alan Efes Pilsen'in rakipleri dün (18 Ocak 2010) çekilen kuralar sonucu belli olmuş, dördüncü torbadan F Grubu'na düşen Efes Pilsen'e İtalyan Montepaschi Siena, İspanyol Real Madrid ve İsrail takımı Maccabi Electra rakip olmuştu.