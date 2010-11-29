-YILDIZ: NÜKLEER SANTRALLERLE İLGİLİ YENİ SÜREÇ BAŞLAYACAK SİVAS (A.A) - 29.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye ile Rusya arasındaki nükleer santralin yapılmasıyla ilgili Hükümetlerarası anlaşmayla ilgili olarak, ''Bu tabii ki Rusya Federasyonu ile yapmış olduğumuz nükleer güç santrallerinin hükümetler arası anlaşmalar kısmında önemli bir aşamadır diye düşünüyorum. Bundan sonra nükleer güç santralleri ile alakalı yeni bir süreç başlayacaktır'' dedi. Bakan Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ) 2010-2011 akademik yılı açılış törenlerine katılmak üzere geldiği Sivas'ta, CÜ Kültür Merkezi önünde Vali Ali Kolat, AK Parti Sivas Milletvekili Osman Kılıç, Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Kültür Merkezi girişinde, Türkiye ile Rusya arasında nükleer güç santrali anlaşmasıyla alakalı yaşanan yeni gelişmelerin sorulması üzerine Bakan Yıldız, yolda gelirken Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Sechin ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Bakan Yıldız, şunları söyledi: ''Bildiğiniz gibi hem bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından, yani Rusya Federasyonu ile yaptığımız nükleer güç santrallerinin Hükümetler arası anlaşması bizim meclisimizden ve sayın Cumhurbaşkanımızdan, onların meclisinden ve Cumhurbaşkanlarından onay gerekiyordu. Biz üzerimize düşeni yapmıştık. Duma'nın alt kanadından onaylandıktan sonra 2 hafta kadar önce üst kanadı tarafından da onaylanmıştı. Bugün de sayın Medyedev'in onayından geçtiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tabii ki Rusya Federasyonu ile yapmış olduğumuz nükleer güç santrallerinin hükümetler arası anlaşmalar kısmında önemli bir aşamadır diye düşünüyorum. Bundan sonra nükleer güç santralleri ile alakalı yeni bir süreç başlayacaktır. Kendisini İstanbul'a davet ettim ve zannediyorum 13-14-15 Aralık gibi İstanbul'daki yapacağımız toplantılarda kurulacak proje şirketinin esasları belirlenmiş olacak ve Türkiye'de faaliyetlerin başlamasıyla alakalı, ister lisanslamalarla alakalı, ister yer izinleri saha görümleri ile alakalı bütün bunların bir nevi önü açılmış olacak. İnşallah iki ülke de bunu başarabilecek güçte ve yönetimdedir diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.''