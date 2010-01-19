Yıldız: Nükleer santral için adım atıyoruz

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, daha önce 2010 yılında ihaleli ya da ihalesiz, nükleer santralle ilgili adım atılacağını açıkladığını anımsatarak, ''Hukuk ve yasalar çerçevesinde kalarak, bu iş (nükleer santral) için adım atıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak hazırlanacak uluslararası anlaşma Meclis onayına sunulacak. Bu tür anlaşmalar yasaların da üstündedir'' dedi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti Abu Dabi'de ''Üçüncü Dünya Enerji Zirvesi''ne katılan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya teknik heyetlerinin, nükleer santralle ilgili teknik çalışma yapacaklarını ve bu çalışma kapsamında bir anlaşma zemini oluşacağını ifade etti.



Yıldız, nükleer santralin üreteceği elektriğin bir bölümünün piyasaya satılmasının da söz konusu olduğunu bildirdi. Daha önce, 2010 yılında ihaleli ya da ihalesiz, nükleer santralle ilgili adım atılacağını açıkladığını anımsatan Yıldız, ''Hukuk ve yasalar çerçevesinde kalarak, bu iş (nükleer santral) için adım atıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak hazırlanacak uluslararası anlaşma Meclis onayına sunulacak. Bu tür anlaşmalar yasaların da üstündedir'' diye konuştu.



Taner Yıldız, nükleer santral ihalesinde elektrik fiyatının belirleyici unsurlardan biri olduğunu belirterek, ''İptal edilen ihalede teklif edilen 21.5 sentlik birim elektrik fiyatı yüksekti, fiyat makul bir noktaya gelmeli'' dedi.



Devletin parasız ortak olması



''Devletin, nükleerde alacağı paya karşılık sermaye koyup koymayacağına'' ilişkin soruya Yıldız, ''Bu konuda çalışmalar sürüyor. Elbette mümkünse devletin, sermaye koymadan ortak olması bize göre daha uygundur. Bu konu, teknik çalışmalardan sonra netleşecek'' yanıtını verdi.



Yıldız, inşa edilecek nükleer santral için Mersin-Akkuyu üzerinde durulduğunu, ayrıca ikinci nükleer santralle ilgili Sinop'un düşünüldüğünü bildirdi.



'Batı hattı gazı özel sektöre kayıyor'



Türkiye'nin, Rusya'dan Batı Hattı üzerinden aldığı yıllık 6 milyar metreküplük doğalgaza ilişkin anlaşmanın süresi 2011 yılında dolduğunu anımsatan Yıldız, bu gazın BOTAŞ tarafından mı? Yoksa özel sektör tarafından mı getirilmesi konusunda henüz karar vermediklerini kaydetti. Yıldız, ''Bu kapsamda Batı Hattı'ndan gelecek gazın özel sektöre doğru kaydığını söyleyebiliriz. Bu bir fırsattır'' dedi.



'Jest bekliyoruz'



Yıldız, ''Türkiye'de doğalgaz tüketimi 2009 yılında ciddi biçimde düştü. BOTAŞ, bu yıl kullanılmayan doğalgaz için Rusya ve İran'a ödeme yapmak zorunda kalacak. Bunu değerlendirir misiniz?'' şeklindeki soruya, ''Biz, Rusya ve İran'dan, bu konuyla ilgili 2-3 yıllık bir jest bekliyoruz'' dedi.



Taner Yıldız, bir gazetecinin, Azeri gazının fiyatına ilişkin bir soruya, ''Biz, Azeri kardeşlerimizin de menfaatine olmayan bir teklifi masaya sürmeyiz. Azeri gazının Türkiye üzerinden geçmesi Avrupa'ya taşınması da Azerbaycan için en uygun yoldur'' yanıtını verdi.

