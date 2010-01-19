T24 LogoT24 Logo
Çevre

Yıldız: Nükleer santral için adım atıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Hukuk ve yasalar çerçevesinde kalarak, bu iş için adım atıyoruz" dedi.

19 Ocak 2010 02:00

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, daha önce 2010 yılında ihaleli ya da ihalesiz, nükleer santralle ilgili adım atılacağını açıkladığını anımsatarak, ''Hukuk ve yasalar çerçevesinde kalarak, bu iş (nükleer santral) için adım atıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak hazırlanacak uluslararası anlaşma Meclis onayına sunulacak. Bu tür anlaşmalar yasaların da üstündedir'' dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti Abu Dabi'de ''Üçüncü Dünya Enerji Zirvesi''ne katılan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya teknik heyetlerinin, nükleer santralle ilgili teknik çalışma yapacaklarını ve bu çalışma kapsamında bir anlaşma zemini oluşacağını ifade etti.

Yıldız, nükleer santralin üreteceği elektriğin bir bölümünün piyasaya satılmasının da söz konusu olduğunu bildirdi. Daha önce, 2010 yılında ihaleli ya da ihalesiz, nükleer santralle ilgili adım atılacağını açıkladığını anımsatan Yıldız, ''Hukuk ve yasalar çerçevesinde kalarak, bu iş (nükleer santral) için adım atıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak hazırlanacak uluslararası anlaşma Meclis onayına sunulacak. Bu tür anlaşmalar yasaların da üstündedir'' diye konuştu.

Taner Yıldız, nükleer santral ihalesinde elektrik fiyatının belirleyici unsurlardan biri olduğunu belirterek, ''İptal edilen ihalede teklif edilen 21.5 sentlik birim elektrik fiyatı yüksekti, fiyat makul bir noktaya gelmeli'' dedi.
     
Devletin parasız ortak olması

''Devletin, nükleerde alacağı paya karşılık sermaye koyup koymayacağına'' ilişkin soruya Yıldız, ''Bu konuda çalışmalar sürüyor. Elbette mümkünse devletin, sermaye koymadan ortak olması bize göre daha uygundur. Bu konu, teknik çalışmalardan sonra netleşecek'' yanıtını verdi.

Yıldız, inşa edilecek nükleer santral için Mersin-Akkuyu üzerinde durulduğunu, ayrıca ikinci nükleer santralle ilgili Sinop'un düşünüldüğünü bildirdi.
    
'Batı hattı gazı özel sektöre kayıyor'

Türkiye'nin, Rusya'dan Batı Hattı üzerinden aldığı yıllık 6 milyar metreküplük doğalgaza ilişkin anlaşmanın süresi 2011 yılında dolduğunu anımsatan Yıldız, bu gazın BOTAŞ tarafından mı? Yoksa özel sektör tarafından mı getirilmesi konusunda henüz karar vermediklerini kaydetti. Yıldız, ''Bu kapsamda Batı Hattı'ndan gelecek gazın özel sektöre doğru kaydığını söyleyebiliriz. Bu bir fırsattır'' dedi.
    
'Jest bekliyoruz'

Yıldız, ''Türkiye'de doğalgaz tüketimi 2009 yılında ciddi biçimde düştü. BOTAŞ, bu yıl kullanılmayan doğalgaz için Rusya ve İran'a ödeme yapmak zorunda kalacak. Bunu değerlendirir misiniz?'' şeklindeki soruya, ''Biz, Rusya ve İran'dan, bu konuyla ilgili 2-3 yıllık bir jest bekliyoruz'' dedi.

Taner Yıldız, bir gazetecinin, Azeri gazının fiyatına ilişkin bir soruya, ''Biz, Azeri kardeşlerimizin de menfaatine olmayan bir teklifi masaya sürmeyiz. Azeri gazının Türkiye üzerinden geçmesi Avrupa'ya taşınması da Azerbaycan için en uygun yoldur'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24