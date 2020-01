-Yıldız: Nükleer güç santralinde kararlıyız KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 07.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Türkiye'ye 40 yıldan beri kazandırılamayan nükleer güç santralini kazandırmaya kararlıyız'' dedi. Bakan Yıldız, Ramada Otel'de Kahramanmaraş Adıyaman Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ) koordinasyon kurulu toplantısındaki konuşmada, Kahramanmaraş'ta düzenlenen toplantıda enerji sektörü ile ilgili ''ne varsa'' konuştuklarını ve özellikle bakanlığı ile diğer kuruluşlar arasındaki iletişimin artırılması adına verimli çalışma yaptıklarını söyledi. Yıldız, illerdeki kayıp kaçak oranının azaltılması ve kaliteli enerji temini konusunda hassasiyetlerinin devam ettiğini ve hedeflerinin olabildiğince yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretip dağıtmak olduğunu vurguladı. Türkiye'nin enerji sektörüne bir önceki yıla göre yüzde 8 civarında büyümeyle girdiğini dile getiren Yıldız, ''Neredeyse 225 milyar kilovat/saat civarında bir tüketim yapılıyor. O yüzden bunların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve gelişimin sürdürülebilmesi lazım'' diye konuştu. Bir basın mensubunun enerji verimliliği ile ilgili yürütülen çalışmaları sorması üzerine Yıldız, şunları anlattı: ''Enerji verimliliğinin 365 güne yayılacak bir kültür olarak ilerlemesini istiyoruz. Kanunlarımızı çıkarttık, mevzuatlarımızı oluşturduk. Yönetmelik de çıktı ama her şey kanunla, yönetmelikle, mevzuatla bitmiyor. Bunların toplumda vatandaşlarımızın her kademesinde katmanında uygulanabiliyor olması lazım. Bu toplumun her kademesine yerleşmesi gereken bir kültür. Onun için önümüzdeki hafta bu konuyu daha da yoğunlaştırılmış şekilde uygulamaya koymuş olacağız. Örneğin oradan elde edilecek tasarruflar Kahramanmaraş bölgesine kurduğumuz santrallerden daha da büyük tasarruf oluşturabiliyor. Bunları çok önemsiyoruz. Bunları da çok fazla göz önünde bulunduracağız. 2023 yılına kadar Türkiye'nin artık tamamen bu kriterleri uygulamış, israfa yönelmeksizin doğru yerde elektrik üreten, doğru yerde elektrik tüketen ülke haline gelmesini hedefliyoruz.'' Nükleer güç santrali çalışmaları ile ilgili soru üzerine ise Bakan Yıldız, 2 hafta önce proje şirketinin Mersin Akkuyu'daki nükleer güç santraliyle alakalı 700 milyon dolar ödenmiş sermaye aktarımı yaptığını anımsattı. Yıldız, 2 yıl içerisinde bu paranın 2,4 milyar dolar olacağını ifade etti. Nükleer güç santrali çalışmalarına başladıklarını ve bununla ilgili dünyada çok fazla değişiklik olmadığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti: ''Dünyada bir kısım ülkelerde iç politikaların yönetilmesi adına zaman zaman gerçeklerden ayrıldığı durumlar olabiliyor. Ama bizim kararlılığımızda, fikrimizde herhangi bir değişme yok. Nükleer güç santralleri hem sanayileşme açısından hem teknoloji açısından hem de enerji sektörü için bir ihtiyaçtır. İşte bu ihtiyacın karşılanması için biz bunu Türkiye'ye 40 yıldan beri kazandırılamayan nükleer güç santralini kazandırmaya kararlıyız. Japonya'daki Fukuşima santralindeki sıkıntıdan dolayı, bizden kaynaklanmayan sebepler yüzünden her ne kadar gecikiyor olsa da eninde sonunda biz bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.''