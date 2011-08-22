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Spor

Yıldız Kızlara 50'şer altın ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2011 00:02

-Yıldız Kızlara 50'şer altın ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yıldız Milli Takımı oyuncularının bu başarısı karşılıksız kalmayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada, Dünya şampiyonu olan Yıldız Kız Milli Takımı oyuncularına 25'i bakanlık, 25'i ise başbakanlık tarafından olmak üzere toplam 50'şer cumhuriyet altını verileceğini açıkladı. Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık da, ''Sizin milli takım oyuncularına sürpriz ödülleriniz olacak mı?'' sorusuna, ''Elbette olacak'' dedi. Karabıyık, ödülün ne olacağı konusunda bilgi vermedi.

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