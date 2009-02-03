Yıldız Kısa Film Festivali altı yaşında

Yıldız Teknik Üniversitesi Sinema Kulübü tarafından düzenlenen Yıldız Kısa Film Festivali, bu yıl 13 - 17 Nisan 2009 tarihleri arasında 6'ncı kez izleyicisiyle buluşuyor.



Festivalin jüri üyeleri arasında Yeşim Ustaoğlu ve Meral Okay gibi deneyimli isimler de var.

Genç sinemacılar arasında etkileşimin sağlandığı bir platform oluşturmayı amaç edinen festival bu yıl, yurtdışındaki festivallere katılan ödüllü filmlerin de gösterimini yaparak uluslararası alanda da ilk kez kendini gösterecek.



Kurmaca, deneysel ve canlandırma dallarından oluşacak yarışma bölümüne ise ulusal çapta tüm öğrenciler ürettikleri eserlerle katılabilecekler. Belgesel kategorisindeki filmler yalnızca gösterim bölümünde yer alacaklar.



Festival kapsamında gerçekleştirilecek paneller, söyleşiler, atölye çalışmaları ve özel gösterimlerin yanında, sinema dünyasından ve medyadan isimlerin katılımıyla dereceye giren filmlerin sahiplerinin ödüllendirileceği gala gecesi sonrasında festival partisi de düzenlenecek. Ayrıca ön elemeyi geçen filmler arasından bir tanesi 4000 TL değerindeki DFA özel ödülünün de sahibi olacak. Yarışmaya son katılım tarihi 13 Mart 2009.



Yıldız Kısa Film Festivali jüri üyeleri



Yeşim Ustaoğlu - Yönetmen

Meral Okay - Senarist

Engin Öztürk -Kurgu

Gökhan Atılmış - Görüntü Yönetmeni

Naz Erayda - Sanat Yönetmeni

Kerem Kurdoğlu - Animasyon

Yetkin Dikinciler - Oyuncu

Atilla Dorsay - Sinema Eleştirmeni



Bilgi için: http://www.sinema.itu.edu.tr/