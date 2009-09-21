Yıldız Kenter: 'Öl artık' tavrı hissediyorum

Parasız kaldım, yıkıldım

Yıldız Kenter, "Parasız kaldım" dedi! Bebek'te sabah yürüyüşü yaparken Günaydın'ın görüntülediği ünlü oyuncu, "67 yaşını geçtiğim için konservatuvardan aldığım maaşı kestiler. Bankaya gittiğimde 'Size para yok' dedikleri an yıkıldım. Parasız kaldım. Parasız kalan insanlar ne hissederse, onu hissettim. Şu an 600 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum" dedi.

Yaşlılara 'öl' deniyor

Kriz nedeniyle, sahibi olduğu tiyatronun iş yapmadığını, dolayısıyla belirli bir gelirinin de olmadığını, yaşamak için özel ders verdiğini söyleyen Kenter, isyan etti: "Bu ülkede yaşlı insanlara bakış açısı üzücü. Türkiye'de 'Yeter yahu, artık öl' gibi bir tavır sergileniyor. Şimdi ben aynı tavrı yaşıyor ve hissediyorum."