-YILDIZ İBRAHİMOVA'DAN ÇİGAN MÜZİKLERİ İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Caz çevrelerinde ''Ghost Band'' yani ''Hayalet Orkestra'' adıyla anılan defalarca Grammy Müzik Ödülleri'ne layık görülen The Count Basie Orchestra, Carmen Bradford'un vokalleri eşliğinde Akbank Caz Festivali'nin açılışını yapacak. Efsanevi orkestra şefi Count Basie, 50 yıl boyunca yönettiği orkestra ile Swing dönemlerinde üne kavuştu. Orkestrada Buck Clayton gibi önemli müzisyenler görev yaparken, sesleriyle Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald gruba hayat verdi. Bu yıl yirmincisi düzenlenen Festival, 23 Eylülde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında The Count Basie Orkestrasının performansı ile başlayacak. Saat 21.00'de başlayacak festival, 12 Ekime kadar devam edecek. -ÇİGAN EZGİLERİ KADIKÖY'DE- Geniş ve güçlü ses aralığı, emprovizasyon (doğaçlama) kabiliyeti ve sahne performansıyla cazın efsanelerinden Yıldız İbrahimova, klarnet üstadı Serkan Çağrı ile Nazım Hikmet Kültür Merkezinin bahçesinde müzikseverlerle buluşacak. 18 Eylül tarihinde saat 21.00'de gerçekleşecek konserin ilk yarısında doğaçlama performans sergileyecek olan ikili, ikinci bölümde Çigan müziklerine Yıldız İbrahimova'nın sesiyle can verecek. Türk pop müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer, Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecek ''Fire'' isimli parçayı ilk kez Turkcell Kuruçeşme Arena'da sevenlerine söyleyecek. 70 kişilik senfonik orkestrası eşliğinde, sahne performansı, özel konukları ve sürprizleriyle dinleyicileriyle buluşacak olan Zerrin Özer, Türkiye'ye bir kez daha birincilik getirmek için hazırlanan parça ile sahne şovu yapacak. 23 Eylül akşamı gerçekleşecek konser saat 21.00'de başlayacak. -LÜKÜS HAYAT- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının gelenekselleşen Yaz Oyunları kapsamında sahne alacak olan Türk tiyatrosunun efsaneleşen oyunu ''Lüküs Hayat'', 19 Eylül tarihinde Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'de tiyatroseverlerle buluşacak. Lüküs Hayat'ta Türk toplumunda yaşanan Batılılaşma sürecinin tam ortasına düşmüş insanların, gülünç, ama düşündürücü öyküsü anlatılacak. Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, Haldun Dormen'in yönettiği oyunda, Zihni Göktay, Şenay Saçbüker, Savaş Barutçu, Ayşegül İşsever, Münir Kutluğ, Derya Kurtuluş, Cem Karakaya, Aslı Aybars gibi Türk tiyatrosunun pek çok önemli ismi yer alacak. Müziklerini ünlü besteci Cemal Reşit Rey'in yaptığı oyun saat 20.30'da perdelerini açacak. İtalyan Sanatçı Giovanni Ozzola, Proje 4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi'nde ''On the Edge/Kenarda'' adlı sergisini düzenleyecek. İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti kimliğine İtalyan-Türk Kültürel diyaloğu ile katkıda bulunmak üzere Elena Forin'in küratörlüğünde düzenlenecek sergide, genç Türk sanatçıları Elif Süsler ve Deniz Üster, mekanın kültürel diyalog çerçevesinde kullanımı amacıyla kendi fotoğraf ve video çalışmalarını sunacak. Giovanni Ozzola, İstanbul'da çekip, Roma'da prodüksiyonunu yaptığı fotoğraf çalışmaları ile Türkiye'de çıkarılmış bir taşın yüzeyine projeksiyonla yansıtacağı bir video çalışmasını da içeren yerleştirmeler yapacak. Müzenin girişinde yer alacak dev boyutlu triptik fotoğraf çalışması ve sanatçının Yerebatan Sarnıcı'nda loş ışıkta çektiği görüntüler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi bir ay boyunca gezilebilecek. -FOTOĞRAFLARLA YAŞAR KEMAL- Güneş Karabuda, 1956 yılından itibaren çektiği Yaşar Kemal fotoğraflarını ''Al Gözüm Seyreyle'' isimli sergi ile izleyicileriyle buluşturacak. Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Salonunda bugün açılacak sergiyi ziyaret edenler, belgeselci, gazeteci ve yazar Güneş Karabuda'nın objektifinden 50 yıllık bir dostluğun izlerine tanık olabilecek. Yaşar Kemal'in İstanbul, Paris, Adana gibi farklı şehirlerde, kimi zaman tek, kimi zaman Abidin Dino, Sabahattin Eyuboğlu, Cengiz Aytmatov gibi sanatçılarla çekilmiş fotoğraflarına yazarın kaleme aldığı metinler de eşlik edecek.