Yıldız Hamidiye Camii'nde Erdoğan izdihamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleşecek olan Yıldız Hamidiye Camii'ne gelmesi sonrasında camiye gelen vatandaşlar Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleşecek olan Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar eşlik etti. Öte yandan, camiye gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Çevrede ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

“Dinini kültürünü bilen kuşaklar yetiştirmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Hamidiye Camii açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından saışbaşları şöyle:

"Bu eser İstanbul için gerçekten müstesna bir eser. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirmemek için bu coğrafyada bin yıldır kesintisiz mücadele diyor topraklarımızı kanlarımızla suluyoruz. Bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar dikkat edin mabedetlerimizi hedef alıyorlar. 15 Temmuz’da gölbaşındaki mütevazi camiimiz ve Beştepe’deki millet camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İstanbul’da sela okuyan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir’de sela okuyan bir görevlimize hoyratça saldırıldı. Bütün bunlar tesadüfi değildir. Allah’ın izniyle Türkiye’de ezanları susturmaya bayrakları indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Şimdi Çamlıca sırtlarında artık silueti tamamen ortaya çıkmış olan camimiz gibi yeni abide eserler de inşa ediyoruz. Çamlıca tepesindeki o camimiz de inşallah Cumhuriyet tarihinin hatta Osmanlı’ya da şöyle uzandığımızda belki bir numara olacak.

“Dinini, tarihini, kültürünü bilen kuşaklar yetiştirmekte kararlıyız”

Dinini, tarihini ,kültürünü bilen kuşaklar yetiştirmekte kararlıyız. Ama bu benim hükümetimizin tek başına işi değil hep birlikte anneler, babalar hep beraber. Kim olduğunu, nereden geldiğini, nerede durduğunu, nereye gideceğini bilen nesiller yetiştirmek için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz.

Bu konuda eksiklikler olabilir. Bizim inananımızın mayası, özü, ruhu sağlamdır. Böyle olduğu için de eksikliklerimizi kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu konuda netice almaya başladığımıza ancak camilerimizi gençlerimiz ile dolu görmeye başladığımızda olacak.

Hem fizik hem manevi alt yapımızı geliştirmek için durmaksızın çalışacağız. Sadece kendimiz için değil gözünü bize dikmiş, kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimiz için de bunu başarmaya mecburuz.