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Dünya

Yıldız, Güney Akım'ın inşası için imza atacak MOSKOVA (A.A)

27 Aralık 2011 22:59

-Yıldız, Güney Akım'ın inşası için imza atacak MOSKOVA (A.A) - 27.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yarın Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Güney Akım'ın inşasıyla ilgili doğalgaz alanında işbirliği anlaşmasına imza atacak. Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in de hazır bulunacağı imza töreninde iki ülke arasındaki enerji alanındaki işbirliğinde yeni bir safhaya geçilmiş olacak. Analistler, Rusya'nın Ukrayna'yı devre dışı bırakmak için son derece önem verdiği Güney Akım'ın inşası konusunda atılacak imzanın iki ülke arasındaki enerji alanında var olan sorunların da çözülmesine yardımcı olacağına dikkati çekiyor. Moskova daha önce Türkiye'nin doğalgaz fiyatında indirim isteğine olumsuz yanıt vermiş ve Güney Akım konusunda Türkiye'ye mecbur olmadıkları mesajı vermek için de Karadeniz kıyısında gaz sıvılaştırma tesisleri kurulmasını gündeme getirmişti. Yıldız ve Seçin'in yarın imza atacakları anlaşma sayesinde iki ülke teknik heyetleri arasında yürütülen doğalgaz fiyatının indirimi ve Batı Hattı'ndan alımı durdurulan gazın özel şirketler aracılığıyla verilmesi sürecinin de hızlanması bekleniyor.

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