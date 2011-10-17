-Yıldız: Gaz sıkıntısı çekmeyiz KIZILCAHAMAM (A.A) - 17.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Allah'ın izniyle gaz sıkıntısı çekmeyiz'' dedi. Kızılcahamam'da 3 gündür devam eden AK Parti 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Yıldız, AK Parti Adana Milletvekili Necati Çetinkaya ve MKYK üyesi Kürşad Tüzmen spor yaptı ve esnafla sohbet etti. Bir pastahaneden simit ve poğaça alan Taner Yıldız, doğalgaz konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, doğalgazla ilgili planlama ve programlarını yaptıklarını anlattı. ''Rusya ile doğalgaz konusunda Batı Hattı Anlaşması'nın uzatılmamasıyla'' ilgili soru üzerine de Yıldız, ''Bizim ocak ayına kadar kontratımız var. O zamana kadar resmi işlemler yapılır 'batı hattı' dediğimiz boru hattından yine doğalgaz geçer ama kamu eliyle ama özel sektör eliyle herhangi bir eksiklik söz konusu değil'' dedi. Yıldız, ''Bu yıl gaz sıkıntısı çekilir mi?'' sorusuna ise ''Allah'ın izniyle çekmeyiz'' yanıtını verdi.