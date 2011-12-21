-Yıldız: Fransa siyaseten bir günah işlemek üzere KAYSERİ (A.A) - 21.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Fransa şuan siyaseten bir günah işlemek üzeredir. Bazı projeler bu günahın altından kalkabilir, ama enerji sektöründe yeni yeni olgunlaştırmaya çalıştığımız Fransa-Türkiye ilişkileri bu siyasi günahı taşıyabilecek durumda olmayabilir'' dedi. Yıldız, Forum Kayseri Alışveriş Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür projelerin gerçekleştirilebilmesi için hem yerel hem de merkezi yönetimin bir sinerji oluşturması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğuna dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti: ''Büyümeye devam edeceğiz. Bu kararlılığımızı herhangi bir ülkenin aldığı siyasi kararla gölgelemeyeceğiz. Bugün yaşadığımız ve hepimizin bir kısım üzüntülerle karşıladığımız ve kendilerini vazgeçmeye konuşmayla zorladığımız Fransa'nın durumu ortada. Bugün global krizin gölgesinde, gerek AB üyesi ülkeler, şuan ki düştükleri durumu, iç politikalarını yürütmek adına önemli tavizler vermeye başladılar. Bu ciddi bir kırılganlıktır. Bu önemli bir göstergedir. Bu tehdide hiçbir şekilde biz aldırış etmeyeceğiz. Yürüttüğümüz öyle projeler var ki uluslararası siyasi ilişkilerden arındırılamayacak kadar büyüklükte projeler. Bazı projeler tolere edilebilir, ama yürüttüğümüz projelerin çok ciddi bir siyasi yanı da var. O açıdan ben bu projelerin zarar görmemesini temenni ederim. Bu projelerin, özellikle şuan açılışını yapmakta olduğumuz bu projeyi yürüten ülkelerde çok ciddi ilişkiler açtığını söylemeliyim. Bunlar olumlu katkılardır. Büyüyen ülkelere plase edilmeyi bekleyen paralar, daima artmak zorundadır. Türkiye oluşan hukukuyla, sağlamlaşan zeminiyle ve sürdürülebilir istikrarıyla birlikte bütün uluslararası güvenilir sermayenin en güvenilir kalelerinden bir tanesi olmaya devam edecektir. 2011 yılında doğrudan aldığımız yatırım 12,5 milyar dolar civarındadır. Bunun 3.5 milyar dolarını yalnızca enerji sektörü olarak aldık. Nükleer güç santralleriyle alakalı yaptığımız iş, en son geçen hafta Rusya'dan 700 milyon dolarlık nakit paranın transferiyle güçlenmiştir. Bütün bu projeler bu tür ülkelerin arasındaki ilişkileri güçlendirmeye faydalı projelerdir.''