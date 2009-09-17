Yıldız falınız sizin için ne diyor?

18 Eylül 2009

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Bugün iş ve günlük hayatınızda stresli günler geçiririp, ev veya aile ile ilgili bir konuda da beklenmedik gelişme yaşayabilirsiniz. Ancak iş hayatında özellikle önemli kararlarınızı önümüzdeki aya ertelemekte fayda var. Özellikle işini değiştirmek isteyen Koç burçlarının birkaç ay daha dişini sıkması gerekiyor. Aşk hayatınızda da konuşmak veya yapmak istedikleriniz için aynı şekilde sabırlı olmalısınız. Bütün bu aktivite aynı zamanda sağlık alanında da olduğu için, bu hafta özellikle iyi dinlemeli, küçük diye düşündüğünüz sıkıntılarda bile doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Başak burcundaki Yeniay'ın anlamı bu sıkıntılı haftada her ne oluyorsa bu durumun üstesinden gelmek için yepyeni bir görüş açısı ve vizyona ihtiyacınız olduğudur. Özellikle romantik ilişkilerde, çocuklarla ilgili konularda veya onlarla iletişimde oldukça sakin olmalısınız.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Genel olarak yeni bir gelişme, yeni bir yol anlamına gelen bugünkü Yeniay Başak burcunda olduğu için bu yenilik ev ve aile konularında olabilir. Ancak bu sefer böyle bir karar almak zor olacaktır çünkü maddi endişelerin ve yükümlülüklerin artma ihtimali de var.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Bugünkü Başak burcundaki Yeniay da son günlerin stresli açılarından nasibini alıyor. Geri planda kalıp, özellikle otorite ile zıtlaşmamalısınız. Ayrıca bu durum uzun dönemli ilişkinizde de geçerli olacaktır. Köprüleri yıkmak hiç akıllıca değil çünkü bu etkiler geçici.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Bugünkü yeniay da temkin ve değişim arasındaki çekişmeden etkilenecek. Bu alandaki gelişmelerin sizi üzme ihtimaline hazırlıklı olmalısınız. Ama unutmayın bunların her biri büyük bir döngünün parçası ve yakın zamanda herşey lehinize sonuçlanmış olacak. Sadece alışık olduğumuz düzendeki değişikliklerin bizi herzaman zorlayacağını unutmamalısınız.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Normalde yeni bir başlangıç anlamına gelebilecek bugünkü Yeniay sizin için bu sefer bir stresle uğraşma anlamına gelebilir. İlişkilerinizin ve aşk hayatınızın mercek altında olacağı bu günler bir arkadaşınızdan destek görebilirsiniz.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Başak burcundaki yeniay da haftanın sert çekişmelerinden etkileniyor. Son günlerde yaşadığınız gelişmeler bugünler dengenizi hayli bozmuş olabilir. Bugün özellikle yanlız kalıp, içinize yönelmek sizi bu gelişmeleri sindirmek için çok faydalı olacaktır. Mümkün olduğu kadar hayali, gerçeklerden ayırmanız faydalı olabilir. Bu yeniay hastaneler gibi sağlıkkurumları da sembolize ettiği için bu tip yerlere girip çıkma ihtimaliniz de var.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Bugün insanlar normalden fazla alıngan olabilir. Bu yüzden sözlerinize dikkat etmekte fayda var. Fikrinizi duymak istemeyenlerle paylaşmamalısınız. Aileden birinin tavsiyesi kulak vermeye değer olabilir. Bugün ne yapmaya karar verirseniz verin ilerleme kaydedebilirsiniz ve bu konuda iç güdülerinize güvenmelisiniz.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Bugünkü Yeniay son günlerdeki olaylar karşısında sizden bir adım beklendiğini sembolize ediyor. Ay sizin direkt kazanmadığınız kaynaklar evini yönettiği için, çözüm olarak bu diğer kişilerden maddi destek beklemeniz muhtemel. Ayrıca Mars, Temmuz ayındaki tutulmaya karşıt açı yaptığı için bu tür bir finansal haberi bugün almanız muhtemel. Eşinizden veya ailenizin başka fertlerinden gelecek para konusunda da bir gelişme olabilir.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Yurtdışı ile ilgili ilişkileriniz zorlanmaya başlayabilir. Bu zorlanma yükseköğrenim veya yayıncılık konularını da etkilyebilir. Ancak yaratıcı çözümler her zaman işinize yarayacaktır. Ayrıca bugünkü Yeniay ile birlikte sizden fazla partnerinizin problemleri ile de uğraşıyor olablirsiniz. Onun sorunları sizin sorununuz da olacaktır.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Bugünkü Yeniay’ın etkisi başkaları aracılığı ile gelen para alanında olacağı için bu alanda yeni bir yolun veya planın gerekliliğini bir daha önünüze getiriyor. Ancak Merkür gerilediği için bu yapacağınız planın da uzun süreli olup olmayacağı belli olmayabilir. Bu alanda sabırlı olmak en iyisi... Bir iki aya herşey daha da netleşecek, hatta gelecek senenin Ocak ortasından itibaren de iyileşmeye başlayacak.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Başak burcundaki Yeniay da iş hayatınız, günlük işler ve sağlığınız ve eşiniz veya diğer kurumlardan gelen kaynaklar konuları yine önünüze geliyor. Yeniaylar, yeni başlangıçlar demektir fakat bu seferki sizin için bir kırılma noktası olabilir. Bir şeyler değişecek ve bu ya kendi görüş açınız, ya partneriniz, ya da bu alanda olayların gidişatıdır. Ancak bu kadar sıkıntı sonrası ilişkiniz hala kuvvetli ise hayatınızın diğer zamanlarında yaşayacağınız küçük sarsıntılardan pek korkmamalısınız.