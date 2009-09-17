Yıldız falınız sizin için ne diyor?

17 Eylül 2009

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Bugün sadece Uranüs, Satürn’le karşı karşıya gelmeyecek. Fakat Satürn, Güneş ile birleşecek ve Güneş de Uranüs’e karşıt açı yapacak. Mars ise 7 Temmuz Oğlak-Yengeç tutulma derecesine karşıt açı yapacak. Kimbilir değişim yapmanız gereken konularda fantazilerden uyanıp, gerçeklerle yüzleşme vakti çoktan gelmiştir.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Bugünlerde ev halinizi ilgilendiren beklenmedik bir haber alabilirsiniz ve bu beklenmedik habere uyum sağlamak kolay olmayacaktır. Ancak sizden beklenen düşünce yapınızdaki fantazileri bir kenara koyup, sadece temkinli olmaktır.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

İletişim ve düşünceleriniz bugünlerde iyice karışabilir. Ev veya iş hayatınızı ilgilendiren beklenmedik bir haber alma, konuşma yapma ihtimali de var. Bu haber karşısında mümkün olduğu kadar gerçekçi ve pratik davranmanız gerekiyor.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Bugünlerde kazandığınız para ve diğer değerlerinizle ilgili bir beklenmedik gelişme olabilir. Ayrıca otorite ile bir çatışma ihtimali de var. Kendinizi kötü düşüncelerin ve korkularınızın esir etmemelisiniz. Kardeşlerinizi ve diğer yakın akrabalarınızı ilgilendiren beklenmedik bir haber alma ihtimaliniz var

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Finansal boyutlu beklemediğiniz bir gelişme önünüze gelebilir ve bu para endişeleri, yeni projelerinizi hayata geçirmenize engel olabilir. Kendinizi bir yolun sonunda hissedip, bir diğer adımınızı görememenin korkusu içinize düşebilir. Bugünler sandığınız gibi bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ekim ortasına kadar bu böyle devam edecek.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Düzen ve değişim arasındaki çekişmeye bugünlerde neredeyse şok edici bir boyut kazanabilir. Her ne yaşanacak ise tahmin edilmez olduğundan mümkün olduğu kadar kendinizi esnek olmaya hazırlamalısınız.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Ne kadar temkinli ve mantıklı olmaya çalışırsanız çalışın bugünlerde alacağınız ani haberler veya yaşanacak ani gelişmeler buna engel olabilir. Bu haberler beraber çalıştığınız veya yanınızda çalışan birisi ile igili olabilir. Ya da üzerinde çalıştığınız bir projede aksilik çıkabilir. Bu aynı zamanda bir sağlık problemi de olabilir, dikkatli olamalısınız. Kendinizde herhangi bir şekilde bir rahatsızlık hissediyorsanız bunu ihmal etmemekte fayda var.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Başak burcundaki Yeniay ile yeni bir sorumluluğu üzerinize alma ihtimaliniz var. İş hayatınızdaki artan sorumluluklarınızın yanında angarya gibi görünen bu yeni sorumluluk ileride çok işinize yarayabilir. Ayrıca bir arkadaşınızın da size ihtiyacı olması muhtemel.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Yurtdışı ile ilgili işler, yayıncılık, yüksek öğrenim, uzak seyahatler gibi konuları içeren alanda alacağınız bir haber size kötü bir süpriz olabilir. Bu etkiler geçici ve bu bir döngü diye düşünürseniz sakinliğinizi koruyabilirsiniz. Eğer doğum gününüz Yay burcunun son günlerine denk geliyorsa bu etkileri en fazla hissetme olasılığınız yüksek.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Direkt olarak kazanmadığınız para ile ilgili bir haberi bugünlerde alabilirsiniz. Muhtemelen bugünlerdeki haberler sizi memnun etmeyecektir. Ancak ne ekerseniz onu biçeceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Hatalarınızdan öğrendiğiniz sürece başarılı olursunuz.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Uzun dönemli ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı aradığınız desteği göremeyebilirsiniz. Finansal haberler karşısında adeta eli kolu bağlanmış hissedebilirsiniz. Bugünlerde devamlı limitlere ve engellere karşı başkaldırı içinde olabilirsiniz. Bunun farkında olup sevdiklerinizi çok kırmamakta fayda var.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Gelişmekte olan olayların sağlığınızı ve hayatınızın diğer alanlarını etkilememe olasılığı yüksek. Bunun bilincinde olup sağlığınıza dikkat etmeli, psikolojinizin zorlandığını hissederseniz gerekiyorsa profesyonel yardım almayı düşünmelisiniz. Ne gerçek duygularınızı ne de öfkenizi bastırmamalısınız ve her ihtimale karşı tetikte olmalısınız.