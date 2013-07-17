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Spor

Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı rakip tanımıyor

Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı ikinci maçında Polonya'yı 64-33 yendi

17 Temmuz 2013 03:57

Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 64-33 yendi. 
Hollanda'nın Utrecht kentinde devam eden oyunlarda, Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı, ikinci maçında Polonya'ya 64-33 galip geldi. Yıldız Milli Takım, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodunu 16-10 üstün tamamladı ve devre arasına da 37-20 önde girdi. Üçüncü çeyrek sonunda farkı koruyan Türkiye, 47-25 önde bitirdiği bu çeyreğin ardından maçı 64-33 kazandı.
Yıldız Milliler'de Ömer Faruk 11, Egehan Arna ile Barış Ülker de onar sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Yıldız Milli Takım, oyunlardaki 3. maçını yarın TSİ: 21.30'da Almanya ile yapacak.

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