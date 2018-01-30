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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, yaklaşık 3 yıl önce hizmete alınan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, aileler tarafından sömestir tatili dolayısıyla tercih edildi

30 Ocak 2018 16:09

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, yaklaşık 3 yıl önce hizmete alınan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, aileler tarafından sömestir tatili dolayısıyla tercih edildi. Orta Anadolu\'nun en yeni kayak merkezinde doluluk oranı, yüzde 100\'e ulaştı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresi\'nin desteğiyle 2014-2015 kış sezonundan itibaren hizmet verilmeye başlanan kayak merkezinde; 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t- bar gibi mekanik tesisler yer alıyor. Sivas\'ın kuzeyinde yer alan, 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı eteklerine kurulan merkez, Sivas\'a 58, Tokat\'a 78, Amasya\'ya 192 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Türkiye\'de çok az tesiste bulunan suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve Sivas\'ta ilk olma özelliği taşıyan buz park, kayakseverlere alternatifler sunuyor. Buz parkta 200 metrekarelik buz pateni salonu, kafeterya, seyir terası, paten kiralama alanı, bekleme salonu ve ortak kullanım alanları yer alıyor. Kızak ve kayağa alternatif aktiviteler arasında yer alan buz pateni, özellikle çocukların ilgisini çekiyor.
\'ZİRVEDE 1 METREYE YAKIN KAR KALINLIĞI VAR\'
Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, sömestir tatiliyle birlikte hafta sonları da yoğun ilgi gördü. Tesislerde, çocuklar ile yetişkinler, kızaklarla kayarak, karın ve tatilin keyfini çıkardı. Aileler, kar üstünde mangal yakarken, gençler de halay çekerek, gönüllerince eğlendi. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi\'nin işletmeciliğini yapan Sivas İl Özel İdaresi\'ne bağlı Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, sömestir tatiliyle birlikte doluluk oranlarının yüzde 100\'e ulaştığını belirterek, şunları söyledi: 
\"\'Anadolu\'nun yıldızı\', parlamaya devam ediyor. İnşallah, önümüzdeki yıllarda, çok kısa sürede Türkiye\'nin de yıldızı olmaya aday. Şu anda çok yoğun bir ilgi var. Otelde doluluk oranımız, yarıyıl tatiliyle beraber yüzde 100\'ün de üzerinde. Odalara ek yataklar koyarak talepleri ve yoğunluğu karşılamaya çalışıyoruz. Tesislerimiz, tamamıyla hizmete hazır; bir sıkıntı yok. Bütün tesislerimize çok yoğun bir ilgi var. Bu arada 6 Şubat\'ta Türkiye Snowboard Şampiyonası\'na da tesislerimiz ev sahipliği yapacak. Tatille birlikte merkezimizde yoğun kar yağışı oldu. Şu an karla ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok. Tesislerimizde, zirvede 1 metreye yakın kar kalınlığı var. Ezilmiş minimum kar kalınlığı, 50 santimetrenin üzerinde. Tesislerimizin olduğu alanda ise 90 santimetre kar kalınlığı var. Türkiye\'de çok az tesiste olan suni karlama, tesislerimizde faal çalışmaya devam ediyor. İnşallah, bu karla beraber sezonu uzatmış olabiliriz. Hem Sivas\'tan hem çevre illerden çok yoğun bir ilgi bulunmakta. Sömestir dolayısıyla hem çevre illeri hem de mevcut Sivas\'tan hemşehrilerimizi sosyal anlamda tesislerimizden faydalanmak üzere bekliyoruz.\" 

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