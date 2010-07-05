Yıldız çiftin aşkı uzatmalara kaldı

T24- 'Twilight' serisiyle şöhreti yakalayan Robert Pattinson ve Kristen Stewart arasındaki fırtınalı aşk, ayrılığa doğru gidiyor.



Stewart'ın sürekli olumsuz ve mutsuz halinden sıkılan Pattinson, son verdiği röportajlarda ayrılık üzerinde düşünmeye başladığını söyledi. Life&Style dergisi, büyük aşk yaşayan çiftin her geçen gün artan kavgalar ve şöhretin getirdiği büyük stres yüzünden ilişkilerinde uzatmaları oynadığını yazdı.

KRISTEN ŞÖHRETLE BAŞA ÇIKAMIYOR



Stewart, 9 yaşından beri oyunculuk yapıyor olsa da, şöhret konusunda hâlâ acemi. Genç yıldızın sürekli içine kapanık oluşu Pattinson'ı sıkıyor. Pattinson ise şöhretin tadını çıkarıyor.

KISKANÇLIK MESAJLARI!



Arkadaşlarıyla gece dışarı çıkmayı seven Pattinson'ın aksine, Stewart gece dışarı çıkmıyor. Erkek arkadaşına engel olmayan genç oyuncu, Pattinson'ı kıskançlık mesajlarıyla çileden çıkarıyor!

SÜREKLİ DIŞLIYOR



Stewart, ilişkisini gözlerden uzak yaşamak istiyor. Pattinson'ın rahat tavırlarına ters cevap veren Stewart, sevgilisini kendinden uzaklaştırıyor.

EX-AŞKI HALA AKLINDA



Bir yandan kıskançlık krizleri geçiren Stewart, bir yandan da unutamadığı eski aşkı Michael Angarano ile sık sık görüşmeyi sürdürüyor.

