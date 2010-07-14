-YILDIZ: CAYDIRICI CEZA TEMENNİ EDERDİM ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de kendisine yumruklu saldırıda bulunan kişinin serbest bırakılması ile ilgili, ''yargının da, yasamanın da, yürütmenin de, kamu görevi yapan bütün kişilerin mesailerinin korunmasın adına, caydırıcı bir ceza almasını temenni ederdim'' değerlendirmesinde bulundu. Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Lokalinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelen Bakan Yıldız, kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Kayseri'deki şehit cenazesinde, size yumruklu saldırıda bulunan kişi serbest bırakıldı ve sizden özür diledi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine Bakan Yıldız şunları söyledi: ''Hukukun verdiği karara saygı duymamız lazım. Ama içimden geçen hisleri soruyorsanız, ben oraya Bakan kimliği ile gittim. Yalnızca şehit cenazesine katılmak ve dönmek üzere gittim. Böyle bir hadise başımıza geldi. Şahsi bir inisiyatif kullanarak bunu affetme yetkimin olmadığı kanaatindeyim. Fakat benim gibi kamu görevi yapan, tüm vaktini bütün mesaisini kamu ile paylaşan kişilere bu tür işlemlerin bir daha tekrar edilmemesi açısından, ben bu cezanın devam ettirilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim.'' Yumruklu saldırıya uğramasına rağmen, TBMM Genel Kuruluna giderek, genel kurulun son dakikasına kadar orada bulunduğunu belirten Bakan Yıldız, ''madem ki ben burada Türkiye'nin geleceği ile alakalı konuda mesai harcıyorum. O zaman bunu yargının da değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı işler kendisine yapıldığı zaman, verilecek ceza ne ise ben o cezaya razıyım. O yüzden yargının da, yasamanın da, yürütmenin de, kamu görevi yapan bütün kişilerin mesailerinin korunması adına, caydırıcı bir ceza almasını temenni ederdim'' diye konuştu. -CHP'NİN STRATEJİSİ- Bir basın mensubunun, ''bugün muhalefet partisinin bir stratejisi yansıdı basına. Stratejide kendi tabanına rakı sofralarına değil, iftar sofralarına katılın, camileri AK Partinin kontrolüne bırakmayın gibi şeyler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' şeklindeki üzerine Bakan Yıldız, manevi duyguların en üst noktalara çıktığı Ramazan ayında, CHP'nin de camilere gelmesinin Türkiye adına sevindirici olduğunu ve bir kazanım olduğunu, fakat bunların suni davranışlarla yapılmaması gerektiğini söyledi.