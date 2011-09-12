-Yıldız: Bor madeni üremeye etkili değildir İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Bor madeni üremeye etkili bir maden değildir. Türkiye olarak bu konuda AB hukuku çerçevesinde atılabilecek bütün adımlar atılmıştır ve bu işin sıkı takipçisi olmaya da devam edeceğiz'' dedi. Yıldız, ''Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu''nda yaptığı konuşmada, borda Türkiye'nin üretim miktarının son 8-9 yıl içinde 436 bin tondan bugün 2 milyon tona çıktığını, dünya bor piyasasındaki payının da 2002'de yüzde 24 iken bugün yüzde 48'ler civarına geldiğini belirtti. Dünyada 8 ülkede olan bor rezervlerinin yüzde 72'sinin Türkiye'de olduğunu ifade eden Yıldız, ''Bor rezervinin şu anda cepteki para olmadığını hepimiz biliyoruz. Ülkemiz ve dünyamız için özellikle gelecekte paraya dönüştürülecek bir değer olduğunun altını çizmemiz lazım'' dedi. Eti Maden'in son 6 yılda yürüttüğü çalışmalarla dünyadaki rakiplerini geride bıraktığına işaret eden Yıldız, ''Özelleşme, liberalleşme ve serbestleşmenin en temel politikalarından bir tanesini ortaya koyan hükümetimiz bor konusunda istisna oluşturmuştur. Bunun özellikle kamu marifetiyle işletilmesinin daha doğru olacağı sonucuna varmıştır. Biz özelikle bor ile alakalı hususlarda bir özelleştirme programını düşünmüyoruz. Bundan sonraki süreçte de ana konseptimiz bu tarzda ilerleyecektir'' diye konuştu. Taner Yıldız, ihracatın 186 milyon dolardan 850 milyon dolara yükselmiş olmasının özellikle bundan sonra yapacakları çalışmalara ışık tuttuğunu, 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyor olmalarının da bu temel politikaya devam edecekleri anlamına geldiğini kaydetti. Borun sağlıktan ileri teknoloji malzemelerine, nükleer uygulamalardan kimyaya, biyoteknoloji ve tarım sektörüne varıncaya kadar geniş bir uygulama alanı içerisinde yer bulduğunu anlatan Yıldız, pek çok sektörde bor kullanımının enerji tüketimini ve çevreye karbondioksit salınımını da azalttığını belirtti. Yıldız, şunları kaydetti: ''AB'nin üremeye toksik etkili maddeler olarak borik asiti ve sodyum boratları yeterli bilimsel çalışma yapılmaksızın böyle bir niteleme yapması tabii ki kabul edilebilir değildir. Eti Maden, üniversitelerimiz ve yurt dışında akademisyenlerimizle beraber yürüttüğümüz çalışmalar böyle bir olgunun kesinlikle olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu bizim dışımızda Çin gibi bu alanda önemli çalışmaları olan ülkelerin de ulaştığı sonuçtur. Türkiye olarak bu konuda AB hukuku çerçevesinde atılabilecek bütün adımlar atılmıştır ve bu işin sıkı takipçisi olmaya da devam edeceğiz.'' Son yıllarda başta üniversiteler olmak üzere çeşitli araştırma kuruluşları tarafından çok sayıda Ar-Ge projeleri yürütülmesine ve bilimsel makaleler yapılmasına karşın söz konusu çalışmaların ticarileştirilmesiyle alakalı mesafelerin yeterli olmadığına da işaret eden Yıldız, tüm katılımcılardan, bor konusuna ilgi duyan herkesten çalışmalarını uygulama alanlarına kaydırmalarını beklediklerini, ülke olarak da işbirliğine açık olduklarını belirtti.