-YILDIZ: BENZİN ESKİ FİYATINA DOĞRU DÜŞECEK İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Ben eski fiyata doğru bir düşmenin olacağını tahmin ediyorum. Dağıtım şirketlerinin de böyle bir eğilim içinde olacaklarına inanıyorum ve ümit ediyorum. Rafine merkezlerinden, TÜPRAŞ'tan, dağıtım şirketlerinden, yaklaşık 51 tanedir, 14 bin 600 adet de takribi bayi var. Ben eski fiyatlarına yakın bir nokta yakalanacağı kanaatindeyim. Böyle bir beklentimizin olduğunu da piyasa adına söylüyorum" dedi. Yıldız, Hırvatistan Ekonomi, Çalışma ve Girişimcilik Bakanı Duro Popijac ile basına kapalı olarak gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Benzin fiyatlarında indirim beklentisine ilişkin sorular üzerine Yıldız, özellikle kurşunsuz benzin üzerinde geçen aydan bu yana toplam 7 kuruş civarında zam yapıldığını ve fiyatının 3,75'den 3,82'ye çıktığını anımsattı. Bunun ham petrol, rafineri, dağıtılıcılar ve bayiler tarafı olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: "Böyle bir zincir içinde Sayın Babacan'ın başkanlığında ilgili, ilişkili kuruluşlarla yaptığımız toplantıda böyle bir beklentimizin (indirim) olduğunu da söylemiştik. TÜPRAŞ buna icabet etti ve kendi fiyatının yüzde 2'si kadar bir indirim yaptı. Bu 2 kuruşa tekabül ediyor. Yani kasım ayı, aralık ayı içindeki 7 kuruşluk zammın 2 kuruşu rafine merkezi tarafından geri alınmıştı. Bildiğiniz gibi biz siyaseten fiyatlara müdahale etmiyoruz. Ama Akdeniz havzası içindeki fiyat gelişmelerini takip ediyoruz." Bakan Yıldız, "4 liranın üzerine çıktı" denilen fiyatın İstanbul Trakya yakasında yalnızca bir dağıtım şirketi tarafından yapıldığını, en çok kullanılan kurşunsuz benzin için fiyatın 3 lira 82 kuruş olduğunu, zamdan önce 7 kuruş daha aşağıda bir seviye olan 3 lira 75 kuruştan satıldığını söyledi. Taner Yıldız, "Ben eski fiyata doğru bir düşmenin olacağını tahmin ediyorum. Dağıtım şirketlerinin de böyle bir eğilim içinde olacaklarına inanıyorum ve ümit ediyorum. Rafine merkezlerinden, TÜPRAŞ'tan, dağıtım şirketlerinden, yaklaşık 51 tanedir, 14 bin 600 adet de takribi bayi var. Ben eski fiyatlarına yakın bir nokta yakalanacağı kanaatindeyim. Böyle bir beklentimizin olduğunu da piyasa adına söylüyorum" diye konuştu. Elektrik ve doğalgaza ilişkin bir soruyu ise Yıldız, şöyle yanıtladı: "Dün 'elektrik ve doğalgaza zam beklentiniz zam var mı?' diye soruldu. 'Herhangi bir gösterge bize bunu söylemiyor. Doğalgaz ve elektrikte bir zam beklentimiz, bir zam yoktur' dedim. Sayın Babacan, akaryakıta konulan ÖTV miktarının 2011 yılında maktu olduğunu ve buna bir zam gelmeyeceğini, buna göre bütçelendirme yaptıklarını açıklamışlardı."