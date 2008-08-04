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Spor

Yıldız bayanlar Balkan şampiyonu

Türkiye Yıldız Bayan Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

8. Balkan Yıldız Bayanlar Voleybol Şampiyonası, Yunanistan'ın Portaria kentinde sona erdi. Final maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen Türkiye, tarihinde 3. kez Balkan Şampiyonu oldu.

Yıldız Milli Takım, ilk seti 25-23, 2. seti de 25-20 önde tamamladı. 3. sette tempoyu biraz düşüren yıldız milliler, bu seti 25-17 rakibine kaptırdı. Son sette Sırbistan'a 25-20 üstünlük sağlayan Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

5 gün süren şampiyonada, Bulgaristan'ı 3-1 yenen evsahibi Yunanistan, Sırbistan'ın ardından üçüncülüğü elde etti.

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