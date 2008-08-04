Yıldız bayanlar Balkan şampiyonu

Tempo24-



8. Balkan Yıldız Bayanlar Voleybol Şampiyonası, Yunanistan'ın Portaria kentinde sona erdi. Final maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen Türkiye, tarihinde 3. kez Balkan Şampiyonu oldu.



Yıldız Milli Takım, ilk seti 25-23, 2. seti de 25-20 önde tamamladı. 3. sette tempoyu biraz düşüren yıldız milliler, bu seti 25-17 rakibine kaptırdı. Son sette Sırbistan'a 25-20 üstünlük sağlayan Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı.



5 gün süren şampiyonada, Bulgaristan'ı 3-1 yenen evsahibi Yunanistan, Sırbistan'ın ardından üçüncülüğü elde etti.