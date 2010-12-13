-YILDIZ: ANLAŞMA ŞARTLARI DEĞİŞMEDİ ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, süresi iki yıl uzatılan Türkiye ile Gürcistan arasında karşılıklı elektrik kullanımını öngören anlaşma kapsamında kullanılacak enerjinin alış ve satış fiyatında ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi. Bakan Yıldız, Türkiye ile Gürcistan arasında süresi bugün dolan elektrik alışverişle ilgili anlaşmanın iki yıl daha uzatılmasına ilişkin anlaşmanın imza töreninde soruları yanıtladı. Yıldız, Gürcistan ile süresini uzattıkları anlaşma kapsamında alınacak ve satılacak elektriğin alış-satış fiyatıyla, şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını ifade etti. Bakan Yıldız, bir başka soruya verdiği yanıtta, şu anda tüketicinin kullandığı akaryakıtın üzerinde yüzde 68 ile yüzde 71'ler civarında vergi kalemleri bulunduğunu kaydetti. Akaryakıt fiyatının üçte ikisinin vergiden kaynaklandığını belirten Yıldız, Türkiye'nin kullandığı petrolün yüzde 92'sini dışarıdan karşıladığını bildirdi. Bakan Yıldız, ''Yüzde 92'sini dışarıdan aldığımız bir kalemin fiyatının dışarıya bağlı olduğunu söylemem herhalde çok şaşırtıcı değildir diye düşünüyorum... Tabii ki ben de isterim petrolün varil fiyatı yarı yarıya düşsün. Türkiye de bundan istifade edecektir'' dedi. Yıldız, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün ile akaryakıttaki vergiler ile tavan fiyat uygulamasına yeniden geçilmesine yönelik herhangi bir görüşme yapıp yapmadığına'' ilişkin soruya verdiği yanıtta, Başbakan Erdoğan'a akaryakıt konusuyla ilgili kısa bazı bilgiler verdiğini söyledi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile de bu sabah görüştüğünü belirten Yıldız, ''Tabii ki bu konuda bize düşen görevleri masanın üzerine koyup Sayın Babacan'ın başkanlığında Maliye tarafından olabilecek katkılar da beraberce değerlendirilecektir'' dedi. Taner Yıldız, çarşamba günü İstanbul'da Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin'in de katılacağı toplantıda, özel sektör yatırımları da dahil olmak üzere iki ülke arasında mevcut projelerin gözden geçirileceğini bildirdi. Cari açığın azaltılmasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bir projeksiyon yapıp yapmadıklarına ilişkin bir diğer soru üzerine de Bakan Yıldız, cari açığın azaltılması konusunda uzun zamandır bakanlık olarak koydukları politika ve stratejilerin temelinde petrol ve doğalgaz gibi birincil enerji kaynaklarının yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar bulunduğunu anlattı. Bu amaçla TPAO'nun arama faaliyetlerine ayırdığı payı 8 yılda 12 kat artırdıklarını belirten Yıldız, özel sektörün katkıları ve yapılan ortaklıklarla bu payın daha da yükseleceğini bildirdi. Yıldız, Türkiye'de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini arttırdıklarını kaydetti.