-YILDIZ: 7-8 GÜN İÇERİSİNDE TEKRAR AKIŞ SAĞLANACAK ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, patlama sonucu İran'dan Türkiye'ye gaz akışının durmasına ilişkin olarak, ''7-8 gün içerisinde, güvenlik önlemlerinin de gözönünde bulundurulduğu bir ortamda tekrar akış sağlanmış olacak'' dedi. Yıldız, Suriye Büyükelçisi Nidal Kabalan'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Bakan Yıldız, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ziyaret sırasında Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısının ikincisinin Suriye'de yapılacağını belirterek, bu toplantı öncesinde Suriye ile enerji sektörünü ilgilendiren hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Bu kapsamda doğalgaz ve elektrik konusunda görüşme yaptıklarını anlatan Yıldız, rüzgar gibi Suriye için yeni olabilecek yatırım imkanları konusunda Türkiye tarafından hem mevzuat, hem fiili durumlarla ilgili neler yapılabileceğinin de ele alındığını söyledi. Yıldız, Ekim ayı başında söz konusu toplantıda, enerji alanındaki konuların nihai anlaşmalarının bitmiş olacağını söyledi. -SORULAR- Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Türkiye ile Suriye arasındaki elektrik ihracatının miktarının ne kadar artırıldığının sorulması üzerine, 500-700 megavata kadar Suriye'nin talebi doğrultusunda bu gücü artıracaklarını ifade etti. Son iki hafta içerisinde gerek sıcaklarının, gerek sanayi tüketiminin artışı ile beraber Türkiye'de maksimumu seviyede güç tüketimi olduğuna dikkati çeken Yıldız, kendilerinin buna rağmen Suriye'ye enerji verebilecek kapasitede ve kabiliyette olduklarını bildirdi. Yıldız, ''yani Türkiye hem kendi ihtiyaçlarını, hem de ihracat yapabilecek miktarını elinde hazır bulundurmaktadır. Herhangi bir sıkıntı yok'' dedi. -İRAN HATTINDAN GAZ AKIŞI- İran doğal gaz hattında bir patlama olduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Yıldız, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde doğal gaz boru hattında dün gece saat 21.30 civarında bir patlama olduğunu, bunun da İran'dan gelen doğal gaz akışını durdurduğunu söyledi. Hangi sebeple olursa olsun böyle bir saldırının böyle bir patlamayı son derece sert bir dille karşıladıklarını belirten Yıldız, doğal gazla ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmadığını, hem Azerbaycan'dan alınana hem de Rusya'dan alınan gazın şu anda Türkiye'deki tüketimi rahatlıkla karşıladığını kaydetti. Bakan Yıldız, Yaklaşık 7-8 gün içeresinde güvenlik önlemlerinin de gözönünde bulundurulduğu bir ortamda tekrar akışın sağlanacağını bildirdi. -İRAN'IN NABUCCO'DAN ELENDİĞİ İDDİALARI- Nabucco projesine Kuzey Irak'ın dahil edildiği, İran'ın ise elendiği yönünde iddiaların bulunduğunun belirtilmesi üzerine Yıldız, şöyle konuştu: ''Elenme işi çok erken söylenmiş bir cümle. Bizim bütün görüşmelerimizde doğal gaz kaynaklarından Azerbaycan'ın Türkmenistan'ın, Irak'ın ve İran'ın içinde bulunduğu kaynak ülkeler var. Bu, Nabucco'nun ortağı olduğumuz bir ortamda projeye gaz tedarikiyle ilgili çalışmalarımız 3 tane temel noktadan giriş gösteriliyor. Bunun bir tanesi Gürcistan sınırı dediğimiz Azerbaycan gaz girişi, bir tanesi İran girişi, diğeri de Irak girişi. Şu anda ilk öncelikle ele aldığımız Irak ve Azerbaycan girişiyle ilgili bağlantı noktalarıdır. Biz şu anda Kuzey Irak'tan veya merkezi hükümetin teyidini almış bir gazın tabi ki Nabucco'da kullanılmasını doğru buluyoruz ve destekliyoruz. Sayın Maliki, 13 Temmuz 2009 yılında Nabucco boru hattına Irak'ın da katkı sağlayacağı ve bunun 15 milyar metreküpe kadar çıkacağını belirtmişti. O çerçevede yapılan bir anlaşmanın devamıdır. Geçen hafta gittiğimiz Bakü'deki görüşmelerimize de bunu konu ettik. Nabucco'nun kaynağının tedariği ile ilgili adresinin belirlenmesine dönük alakalı çalışmalar da inşallah yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.'' -''BM GÜVENLİK KONSEYİNİN KARARLARI- İran'a dönük BM Güvenlik Konseyi kararlarının enerji sektöründe ne derecede bağlayıcı olduğunun sorulması üzerine, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uluslararası hukuk açısından kendilerini bağladığını söyledi. Bu kararlar arasında neler olduğunun irdelenmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, BM Güvenlik Konseyinin İran'a dönük yaptırımlarında enerji sektörünü ilgilendiren iki tane temel başlık olduğunu, bunların bir tanesinin nükleer silah üretiminde kullanılabilecek çift kullanımlı malzemelerin ticaretini yapmak, ikincisinin de finansman ve sigortacılıkla alakalı işlemlerde aracılık yapmak olduğunu kaydetti. Bu iki başlığın uluslararası hukuk açasından bağlayıcı olduğunu ve Türkiye'nin buna uyacağını vurgulayan Yıldız, ''bizim yaptığımız işler ise bu konularla alakalı değil. Doğal gaz ve ham petrolün alımıyla ilgili hususlardır. Buna dönük BM Güvenlik Konseyinin bağlayıcı bir kararı yoktur, yine Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde bu ticaretine devam etmektedir'' dedi.