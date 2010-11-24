-YILDIZ: "RÜZGARDA FİYATTA YÜKSELME OLMAYACAK" İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Rüzgarda fiyatta yükselme olmayacağını bir kez daha söylüyorum. Şu anda rüzgarda verdiğimiz alım fiyatı yatırımcıların yatırım yapmasına mani olacak bir fiyat değil, tam tersi teşvik edecek, 'ona verme, lütfen bana ver' denecek bir fiyat''dedi. Yıldız, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen ''World Energy Outlook 2010'' raporunun tanıtıldığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, vergi borcu yapılandırmasında enerjinin bu yapılandırma dışında kalmadığını hatırlatarak, üst kurulların alacaklarıyla ilgili borç yapılandırmasının ise bu kapsamda olmadığını söyledi. Hidroelektrik santrallerine (HES) tepkiler konusunda ise Yıldız, her ülkenin kendi kabiliyetleri doğrultusunda kendi öz kaynaklarıyla beraber enerji üretimini sağlayabilmek zorunda olduğuna dikkati çekti. ''Bir başka ülke bunu yaparken niçin Türkiye bunun istisnası olsun, niçin Türkiye kendi öz kaynaklarını kullanamıyor olsun?'' diyen Yıldız, şöyle devam etti: ''Niçin Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanamıyor olsun? Bu doğru bir şey değil ve bize yakışmaz. Önemli olan enerji yatırımlarıyla alakalı kararlılığımızı devam ettirmek. Çevre de bizim, turizm de bizim, enerji de bizim... Bu ülke çok zengin bir ülke. Bütün kabiliyetlerini ortak bir masanın üzerine yatırarak bundan bir sonuç çıkarmamız lazım. Türkiye'nin su kaynaklarından yararlanması doğru bir iştir, bununla alakalı ortaya koyduğu politikalar doğrudur. Ancak eğer bir kısım özel sektörden kaynaklanan, tabirimi mazur görün, biraz daha vahşice bu işe girişler varsa, bunları da önlemek bize düşer. Bu arada hem çevreyi hem ekolojik dengeleri korumuş olacağız, ama bir yandan da petrol ve doğalgaz ithal eden bir ülke olarak ben yerli kaynaklarımı kullanmak durumundayım. Yani sudan da, rüzgardan da, jeotermaldan da faydalanmak durumundayım. Bu doğrular üzerinde artık tartışmanın zamanı geçmiştir. Bizim bir kısım usulle alakalı yapılan yanlışlıkları giderip yolumuza aynı kararlılıkla devam etmemiz lazım.'' -''RÜZGARDA FİYATTA YÜKSELME OLMAYACAK''- Taner Yıldız, Türkiye'nin rüzgarda işin başında olduğunu, buna ilişkin çalışmaların hızlandırılması konusunda eleştirilere katıldığını ifade ederek, ''Ama herhangi bir kanuni boşluk yok. Rüzgarda fiyatta yükselme olmayacağını bir kez daha söylüyorum. Şu anda rüzgarda verdiğimiz alım fiyatı yatırımcıların yatırım yapmasına mani olacak bir fiyat değil, tam tersi teşvik edecek, 'ona verme, lütfen bana ver' denecek bir fiyat. Şu anda bize gelen müracaatlar bunu teyit ediyor. Uygulamayla alakalı bir kısım gerçek yatırımcının önünü açabilecek kolaylaştırıcı tedbirleri de bir yandan alıyoruz'' şeklinde konuştu. Doğalgaza ilişkin bir soru üzerine, Yıldız, Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile dün telefonda konuştuğunu, kendilerini Türkiye'ye davet ettiğini, önümüzdeki ay Türkiye'de bir toplantı yapabileceklerini bildirdi. Türkiye'nin ithal ettiği 36 milyar metreküp civarında doğalgazın mutlaka daha uygun şartlarda değerlendirilmesi konusunda kendilerinin önceden beri süregelen çabalarının sürdüğünü ifade eden Yıldız, kısa ve uzun dönemli kontratları bulunduğunu hatırlattı. Yıldız, ''Türkiye şartlarına en uygun yapıyı buradan sağlayarak çıkacaktır'' dedi. -''TÜRKİYE BIRAKIN YÜRÜMEYİ, KOŞABİLECEK HALE GELMİŞTİR''- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, bir gazetecinin TÜSİAD YİK Başkanı Mustafa Koç'un gazetelere yansıyan açıklamaları olduğunu hatırlatarak, ''Koç'un TÜSİAD'ın IMF'den kredi alınması yönünde baskı yaptığına ilişkin özeleştirisi bulunduğunu'' ifade etmesi üzerine, şunları söyledi: ''Burada önemli olan hükümetimizin ülkeye sunduğu siyasi istikrardır. Doğru yaptıkça güçlenen, güçlendikçe daha çok doğru yapma kabiliyetine ulaşan bir hükümetimiz var. Bunu sanayicimiz, tüccarımız, esnafımız, çiftçimiz adına önemli bir kazanç olarak görüyorum. Siyasi söylemin daha dışında objektif olarak baktığımızda da bu sonuç ortaya çıkar. Türkiye artık kabiliyetleri itibarıyla, ekonomide oluşturduğu derinlik itibarıyla kendi işini kendisi görebilecek ve kendi ayakları üzerinde bırakın yürümeyi, koşabilecek hale gelmiştir. Değişen, büyüyen ve gelişen yapısıyla birlikte tabii ki IMF'siz yapıyla sürdürebiliyorsa, her Türk vatandaşı bundan sevinç duyacaktır, kaygılarını atmış olacaktır. Bu aradaki ana moderatör hükümetimizin ortaya koyduğu siyasi istikrardır. Birçok sektöre olumlu etkisi olduğu gibi enerji sektörüne de faydasını bir hükümet üyesi olarak değil, bir mühendis olarak görüyorum.'' Özeleştiriyi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Yıldız, ''Doğru tektir. Ama burada önemli olan hükümetin gösterdiği performansla birlikle bu doğruya yaklaşım gösteren insanların sayısının artmış olmasıdır. Hükümetimiz daha kucaklayıcı bir yapı içinde olacaktır'' diye konuştu. -ÜMİT BOYNER: ''TÜSİAD'IN IMF KONUSUNDA BASKI YAPTIĞINI SÖYLEYEMEM''- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner de gazetecilerin soruları üzerine, Mustafa Koç'un ifadelerini duymadığını söyledi. Boyner, şunları kaydetti: ''TÜSİAD'ın IMF konusunda baskı yaptığını söyleyemem. TÜSİAD, krizin başladığı dönemde 'bir Stand-By anlaşması olursa işimiz kolaylaşır' dedi. Dünyadaki ekonomik gelişmeler aslında hepimizin beklentisinin ötesinde krizden çıkışın belli ülkelerde daha çabuk olduğunu gösterdi. Türkiye ciddi şekilde küçüldü ama hızlı bir şekilde tekrar büyüme rakamlarına geçti. Bence o günkü konjonktürde biz bir tavsiyede bulunduk, ben onun arkasında duruyorum. Ama bir IMF kredisi kullanılmadığı, anlaşma yapılmadığı için de biz zarar görmedik. Bundan dolayı da çok mutluyum.''